Unión guapeó con 10 y puso en aprietos a Lanús, pero perdió y no hace pie aún en el Apertura

Unión perdió ante Lanús 2-1 por la fecha 2 del Apertura y, pese a mostrar personalidad jugando con 10 todo el segundo tiempo, no le alcanzó para empatar

Pese a ver dado la talla, Unión se vuelve del Néstor Díaz Pérez con la manos vacías tras perder este jueves 2-1 ante Lanús por la fecha 2 del Apertura . Ramiro Carrera y Marcelino Moreno marcaron para el Granate; descontó Cristian Tarragona. El Tate jugó todo el segundo tiempo con 10' por la expulsión de Valentín Fascendini.

Tal como lo presumía, Madelón apostó por Bruno Pittón como lateral izquierdo y Mateo Del Blanco como volante, en un tandem muy esperado por la gente. Sobre todo para ver a Mini en su puesto natural, pese a romperla en 2025 como marcador de punta. Después, un tradicional 4-4-2 con presión alta. El Tate encontraba sus primeros arrestos con tiros de esquina para incomodar a Lanús, al que le costaba progresar.

Si bien Unión se caracteriza por la posesión, era el que manejaba el trámite, con Mauro Pittón como conductor, sumadas las diagonales de Julián Palacios. Todo en campo del Grana, que no podía hacer su juego. Mucho tenía que ver el planteo visitante. Una apuesta de equipo corto: líneas juntas para evitar dar espacios y encontrar fisuras. Esto hacía que las figuras de Lanús no conectaran, como Marcelino Moreno, que caía en la trampa táctica. La presión de Unión no paraba y encontró el primer disparo con Del Blanco probando a distancia, pero encontrando bien parado al arquero.

LLa durísima caída de Tarragona a los 30 SEGUNDOS de partido









Bien parados Mauro Pittón y Rafael Profini, con buenos pases y ocupando espacios. Unión era claramente más y Pellegrino no dudó en mostrar su malestar al brindar constantes indicaciones. Lanús no arrancaba. Tras una gran acción colectiva, Profini se animó desde fuera del área con un remate de zurda que Lozada mandó al córner. La chance más clara y el reflejo del rendimiento colectivo de alto bueno al que solo le faltaba un gol para Unión. Mauro estaba en todos lados, en un despliegue descomunal. Pero por esas cosas que tiene el fútbol, Lanús encontró una contra, donde falló Maizon Rodríguez y no fue gol de Rodrigo Castillo por la salida oportuna de Matías Mansilla para achicar. Era el primero del partido, cuando el Grana no había hecho nada.

CASTILLO SE PERDIÓ EL 1-0 PARA LANÚS

Era el primero del Granate frente a Unión, pero salvó Mansilla













Fue como una inyección, ya que el dueño de casa daba atisbos de despertarse. Si bien el Rojiblanco no cambiaba su tónica, ya Lanús era más picante y comenzaba a inquietar. Justamente a los 29', Moreno se llevó a todos a la rastra y cedió a Salvio, que le dio demasiado cruzado. Muy peligrosa para Unión, que paulatinamente iba perdiendo el dominio. Ahora el que daba indicaciones era Madelón por este crecimiento de Lanús. Ya la historia era más equilibrada y por eso el ritmo también bajó.

MARCELINO DESPARRAMÓ A TODOS Y SALVIO SE PERDIÓ EL GOL DE LANÚS









Igual, Unión no dejaba su libreto y trata de no dejar jugar, pero con menos proponderancia en la tenencia. Pero cerca del final del acto inicial, Fascendini derribó a Castillo cuando se le escapaba y, tras la revisión del VAR, fue expulsado, lo que complica el trabajo de Unión, que venía haciendo bien las cosas. Impecable decisión de Espinoza. Una situación que demanda de modificar el plan ahora con un menos con otros 45' por delante.

UNIÓN SE QUEDÓ CON DIEZ: EXPULSADO FASCENDINI TRAS LA REVISIÓN EN EL VAR









Tras cartón, llegó un mazazo para el Tate: centro desde la derecha para que Ramiro Carrera la empuje entrenando de 9 para el 1-0 de Lanús. Todas las desgracias juntas para Unión, que hizo 38' impecables y luego se le complicó todo. Así se esfumó el primer tiempo, con un resultado que no se ajustaba, pero que claramente comprometía a Unión, que le fue desmoronando todo.

LANÚS PEGÓ PRIMERO: CARRERA ABRIÓ EL RESULTADO ANTE UNIÓN









El segundo tiempo de Lanús y Unión

Para el complemento, Madelón dispuso el ingreso de Juan Pablo Ludueña por Bruno Pittón para acomodar al defensa. De esta manera, Del Blanco bajó a la posición de 3, con un 4-4-1, ya que Colazo se paró como volante izquierdo. Pero rápidamente Lanús quería liquidar el juego y comenzó a dominar. En apenas 5' le creó dos chances claras con Salvio y Moreno, una con una notable salvada de Mansilla. El Tate ya pintaba para pasarla mal.

UHHH, MARCELINO: MORENO TUVO EL SEGUNDO DEL GRANATE





El lado izquierdo de Mateo Del Blanco era donde más complicaba Salvio, por lo que había que ajustar. Pero así y todo, con un centro casi Unión lo empata, pero no llegó Ludueña para conectar. Estaba más que vivo, pero tenía que hacer un gasto doble, porque estaba 1-0 abajo. Pero la estantería ya se iba derrumbando para Unión, porque a los 10' llegó una puñada de Moreno para dejar las cosas 2-0 y prácticamente sentenciar todo, por más que faltaba un montón.

AHORA SÍ, MARCELINO: LANÚS ESTIRÓ LA VENTAJA GRACIAS A MORENO









Era demasiada diferencia con inferioridad numérica y merma física. Parecería demasiado castigo por lo hecho en el primer tiempo, pero Lanús con poco y jerarquía lo fue llevando por delante. Ahora pintaba para goleada, porque el Granate no paraba y ahora Castillo la picó ante la salida de Mansilla, pero se cruzó justo Rodríguez para impedir el tercero. El partido estaba claro, con Unión viendo qué hacer ante el poder del local.

TARRAGOL PONE SUSPENSO EN EL SUR: DESCONTÓ UNIÓN









Igual, el Tate no quería dejársela fácil y encontró un golazo de Cristian Tarragona para alcanzar el descuento 2-1 y seguir vivo en busca, al menos, de intentar igualarlo, más allá del contexto adverso. Con esto, Maurico Pellegrino también movió el banco para bajarle un poco la ansiedad y planchar un partido que crecía en emotividad. A la cancha Misael Aguirre para buscar mayor profundidad y, al fin y al cabo, arriesgar un poco más pese a tener 10 jugadores. La cosa era: Unión viendo cómo alcanzar el empate sin descuidarse de no recibir un gol más y Lanús tratando de bajarle la persiana.

Entre Palacios y Tarragona se las arreglaban para inquietar en lo que era un partidazo. Unión se la jugaba y por eso Lanús no estaba tranquilo. Para la recta final, Madelón clavó tres variantes: Marcelo Estigarribia, Franco Fragapane y Emiliano Álvarez por Profini, Palacios y Vargas. Cualquier cosa podía pasar, porque Unión con 10 no se amilanaba e iba. Lo que asomaba como goleada nada tenía que ver con lo que vino después. Un cabezazo de Maizon Rodríguez sacudió la escena al pasar cerca del travesaño. Unión ya merecía la igualdad.

LUDUEÑA TUVO EL EMPATE DE UNIÓN EN LA ÚLTIMA









Unión tuvo el empate en la última, pero el intento de Ludueña se fue desviado. Así terminó el partido, con un resultado que parece demasiado premio para Lanús, que se impuso por su jerarquía y efectividad. El Tate muestra personalidad, pero no le alcanza aún en este inicio para ganar.

Formaciones de Lanús y Unión

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 47' Ramiro Carrera (L); ST 10' Marcelino Moreno (L) y 20' Cristian Tarragona (U).

Cambios: ST 0' Juan Pablo Ludueña x Bruno Pittón (U); 14' Misael Aguirre x Colazo (U); 22 Walter Bou x Castillo y Matías Sepúlveda x Marcich (L); 32' Gonzalo Pérez x Guidara y Bruno Cabrera x Salvio (L); 35' Franco Fragapane x Palacios, Marcelo Estigarrinia x Tarragona y Emiliano Álvarez x Vargas (U).

Expulsado: PT 42' Valentín Fascendini (U).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.