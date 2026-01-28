Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión confirmó que Cristian Tarragona no tiene relación con los hechos investigados. La Fiscalía analizó los dispositivos y no halló elementos que lo comprometan.

Ovación

Por Ovación

28 de enero 2026 · 12:18hs
Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Prensa Unión

En las últimas horas, Unión salió a fijar posición de manera oficial sobre la situación judicial que involucraba a Cristian Tarragona y comunicó que el futbolista quedó fuera de la investigación que había motivado un procedimiento en un domicilio de su propiedad.

La institución informó que, tras la intervención del Ministerio Público de la Acusación, los análisis realizados sobre el material secuestrado no arrojaron resultados que lo vinculen con el caso, por lo que su situación procesal quedó aclarada.

Colaboración desde el primer momento de Cristian Tarragona

Según detalló el club, tanto Tarragona como su familia se pusieron a disposición de la Justicia desde el inicio, facilitando el acceso a los dispositivos electrónicos requeridos durante la investigación.

Unión aclaró la situación judicial y respaldó totalmente a Cristian Tarragona.

Esa cooperación fue clave para que la Fiscalía pudiera revisar con rapidez el contenido y descartar cualquier vínculo con los hechos que se estaban investigando. A partir de ello, el delantero fue formalmente excluido de la causa.

Unión remarcó además que esta resolución resguarda el buen nombre y honor del jugador, algo que consideró fundamental dejar expresado públicamente.

Un proceso que quedó aclarado para el delantero de Unión

El procedimiento original se había dado en el marco de una pesquisa de alcance internacional que incluyó distintos allanamientos y el secuestro de dispositivos tecnológicos para su análisis. Este tipo de medidas forma parte de los protocolos habituales en investigaciones de delitos digitales.

Con los peritajes concluidos en lo que respecta al entorno del futbolista, la Fiscalía determinó que no correspondía avanzar con imputaciones, situación que ahora fue oficializada por la institución rojiblanca.

Respaldo institucional y continuidad deportiva

Durante todo este tiempo, Tarragona mantuvo su actividad profesional con normalidad, entrenando y cumpliendo con sus obligaciones deportivas. El club destacó su predisposición y la actitud asumida frente a la situación.

Con este comunicado, Unión buscó llevar claridad y tranquilidad tanto al entorno del plantel como a los socios e hinchas, dejando en claro que el jugador quedó desvinculado del caso y que su situación judicial está resuelta.

