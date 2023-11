Unión, inhibido por FIFA tras la deuda con Capiatá por Junior Marabel

LEER MÁS: Bazán Vera: "El hincha de Unión debe apoyar como siempre"

FIFA ya había notificado a la dirigencia rojiblanca, refrendando que Unión tenía que pagar al demandante la suma de 500.000 dólares en concepto de remuneración adeudada más intereses calculados de la siguiente manera: 12% de interés anual sobre el importe 250.000 USD desde el 10 de agosto de 2022 hasta la fecha de pago efectivo, 12% de interés anual sobre el importe 125.000 USD desde el 10 de enero de 2023 hasta la fecha de pago efectivo.

Sin embargo, se conoció este lunes que Unión quedó inhibido en FIFA por el pedido de Capiatá en cuanto a esta deuda por Junior Marabel. Óscar Barreto, vicepresidente del club paraguayo, manifestó lo siguiente: "Nuestro abogado se comunicó con el abogado de Unión el jueves por la noche para ver la posibilidad de no tener que llegar a esta situación, nosotros esperamos suficiente. Esperemos comunicarnos, pero esto está consumado, no hay nada qué hablar entre las instituciones, hay un finiquito de la FIFA y nosotros cumplimos con nuestro rol, ya que presentamos la inhibición para el club Unión de Santa Fe. Esperaremos el momento del pago para levantar esta situación".

"No estamos decepcionados porque es parte de una negociación, pero esperábamos una reciprocidad distinta ya que en su momento para que salga el pase del jugador por ley paraguayo tuvimos que pagar al ministerio del deporte y a la APF un porcentaje ya que fue en calidad de venta, y estábamos esperando una situación distinta. No salió esto como esperábamos pero no podemos decir que no haríamos más negociaciones con Unión, ya que los momentos son distintos. Uno siempre tiene que estar abierto a cualquier situación. Pero esto no salió cómo queríamos", agregó Barreto.

Y el vice de Capiatá agregó: "Unión tiene los derechos federativos por lo cual fue libre de disponer de que Junior Marabel juegue en General Caballero, diferente hubiese sido un contrato de venta. Pero nos tendrían que haber informado de esto, ya que tenemos el 40% de los derechos económicos".

Para cerrar de la siguiente manera: "Le escribí al presidente, no tuve retorno. También lo hicimos a través de Capogroso, pero no tuvimos el éxito esperado. Por eso tuvimos que recurrir a otros canales y ya tenemos sentencia favorable, así que creo que hablar hoy es algo que no corresponde".