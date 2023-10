Unión juega en función del momento que atraviesa

Unión en algunos aspectos tiene mucho y en otros no tiene casi nada. Es un equipo al que le sobra actitud y corazón y al que le falta juego y jerarquía en los metros finales . Por ello es que algunos partidos los gana por prepotencia y otros los empata o los pierde porque carece de variantes de mitad de cancha hacia adelante.

La intensidad y las ganas son su marca registrada y esas virtudes lo llevan a seguir peleando los partidos y a resultar competitivo. Si Unión no muestra esa enjundia como sucedió ante Platense, el equipo se derrumba, porque no tiene otros atributos. No cuenta con jugadores que por sí solos ganen un partido.