Unión informó con mucho orgullo en el transcurso de la semana pasada las convocatorias de Kevin Zenón y Nicolás Paz para la Selección Argentina Sub 23 que se prepara para el Sudamericano, bajo las órdenes de Javier Mascherano. En tanto que también lo hizo por la citación de Lucas Esquivel, quien apareció en la nómina de las Eliminatorias, pero fundamentado esto en que no haya obstáculos desde Athlético Paranaense para cederlo.

Cristian González, sobre los jugadores lesionados, indicó: "Enzo (Roldán), Kevin (Zenón) y Jero (Jerónimo Domina), lo dije luego del partido ante Colón, se infiltran todos los días para entrenar, son tres pibes del club. Uno trata que no porque no está bueno, pero cuando uno tiene que trabajar desde lo táctico los necesito, alguna vez los dejamos estar afuera para que miren. Eso demuestra que están recontra comprometidos con Unión y conmigo".

Kevin Zenón.jpg Prensa Unión.

"Kevin Zenón es un jugador desequilibrante, ya que puede jugar en diferentes posiciones. Por algo nuevamente lo convocó Mascherano. Pero decidimos con el cuerpo técnico de la selección que se baje de esta convocatoria por las infiltraciones cotidianas que tiene para entrenar. Una cosa es con nosotros y otra en la selección donde hay que entrenar al 100%. Hablamos con Masche y tomó esa decisión, más allá que hoy le dije que lo iba a necesitar, y se infiltró. Él y Mauro (Luna Diale) son los jugadores que son desequilibrantes y gestar, lo que sí que somos muy directo y ellos con el correr de los partidos comenzarán a interpretar distintas situaciones", agregó Kily González.

En tanto que también Kevin Zenón, en diálogo con Paso a Paso de TyC Sports, reveló: "No voy a ir, preferí jugar este partido, hablé con Kily, vengo sufriendo una fisura en un dedo del pie izquierdo antes del clásico, no me deja entrenar, para entrenar tengo que infiltrarme, dos o tres agujas por día, es doloroso, no es fácil, hablé con él para que lo pueda hablar con Mascherano que no era una buena idea ir, para no estar infiltrándome allá y que vaya otro chico".

De esta manera, el descanso por el parate como consecuencia de las Eliminatorias Sudamericanas son a pedir de Kevin Zenón, como así también de otros jugadores que arrastran diferentes lesiones, para que puedan estar en mejores condiciones para el tramo final de la Copa de la Liga Profesional.