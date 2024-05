Unión, con la decisión de comprar a Pardo y Balboa

A la par de lo estrictamente deportivo, también se avecina un mercado de pases y un receso que será más largo de lo habitual, como consecuencia que se viene el parate por la disputa de la Copa América de Estados Unidos.

Los asuntos por resolver en Unión

Los dirigentes de Unión, una vez que Cristian González termine de hacer su análisis final, deberán salir al mercado de pases en busca de los refuerzos que se pretenden de cara a la segunda parte del año, donde el principal objetivo desde lo deportivo es de mínima lograr un lugar en la Copa Sudamericana del año que viene.

Pero también se viene un tramo de grandes decisiones para los dirigentes. Y uno de estos aspectos tiene que ver con la alternativa de que el club se capitalice comprando parte de los pases de Franco Pardo y Adrián Balboa, dos jugadores que son claves y titulares en la consideración de Cristian González.

Qué opción tiene Unión por cada uno de ellos

Vale recordar que Franco Pardo llegó a Unión en el mercado de pases de invierno del año pasado, y tiene contrato con Unión hasta el 31 de diciembre de este año. El cordobés lo hizo procedente de All Boys, con lo cual su contratación fue más una apuesta que un jugador de jerarquía al cual se convenció para que se ponga la rojiblanca.

Si bien no pudo hacerse de la titularidad inmediatamente, fue ganando minutos e incluso jugando, como volante central, en el partido más determinante de los últimos tiempos como fue el que Unión venció a Tigre, en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, para sostener su plaza en Primera División.

Unión tiene dos ventanas para comprar el 50% de su ficha. La primera es en junio, en una cifra que ronda los 200.000 dólares, y la segunda es en diciembre, por un monto apenas mayor. Sobre esta chance, Franco Pardo dijo: "Vine libre a Unión y tengo contrato hasta diciembre, con una opción de compra en junio y otra en diciembre. Todavía no charlé nada con los dirigentes. A los valores no los tengo, los maneja mi representante, es algo que arreglé cuando llegué. La verdad me siento muy cómodo en el club, el cual me brindó la posibilidad de volver al país y jugar en Primera".

En tanto que con Adrián Balboa se da una situación similar. El atacante llegó en enero de este año, en una contratación que generó gran sorpresa porque no estaba en los planes de nadie, se ganó el puesto a fuerza de buenos rendimientos y goles, y en este momento, si bien no está en su mejor nivel, sigue siendo clave para lo que pretende Kily González de su equipo.

Al igual que Pardo son dos opciones de compra que tiene Unión, una en junio y la otra en diciembre. El monto sería más importante que el del defensor, pero también estaría tomada la decisión de hacer uso de la misma, pero para fin de año.