Unión: la reflexión de Mateo Del Blanco tras la operación

El volante de Unión, Mateo Del Blanco, inició su recuperación y dijo que le hará el aguante al equipo desde su casa. "Kily es el mejor DT que me tocó", dijo

"Sentía que me sonaba el tobillo y que se me salía de lugar. No podía seguir jugando. Estas lesiones te sirven para aferrarte a la familia. Ellos son muy importantes y el domingo voy a estar prendido al televisor haciendo el aguante", agregó Del Blanco.

Del Blanco.jpg Prensa Unión

Respecto a los detalles de la cirugía, explicó: "Por la primera semana es reposo total para que afloje un poco el dolor y después tengo que seguir con bota. Voy a ir a entrenar con trabajos de tren superior. Después para empezar a trotar, más o menos en un mes y medio".

También el jugador se refirió a la acción de Cristian Medina contra Franco Pardo en el triunfo ante Boca: "Si lo agarra más arriba lo podía lastimar. Tienen que mejorar estas cosas en el fútbol argentino".

"Cntra Boca fuimos superiores en los 90 minutos. El equipo contagia un montón de cosas y la gente lo nota. El equipo se va encontrando", agregó. Mientras que en el final, elogió a Cristian González: "Es el mejor técnico que me ha tocado".