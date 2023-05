Si bien es cierto que el clima fue más hostil de esperado, de igual modo generó polémica por tratarse de una obra inconclusa. En conferencia de prensa el presidente Luis Spahn admitió que se trató solucionarlo, pero trabajar en las condiciones del momento hubiera sido un problema y por eso primó el sentido común para la postergación. Hoy está todo removido.

Lanús fue el que más se molestó por la situación, producto de los gastos. Pero más que nada, por tener todo listo para jugar. Justamente en este sentido, en las últimas horas el Tribunal de Disciplina de la AFA dejó su dictamen al respecto, emplazando a Unión a que pague los gastos del traslado del plantel granate, "previa presentación fehaciente del pago".

UNIÓN GASTOS LANUS.jpg La AFA emplazó a Unión que afronte los gastos de traslado de Lanús por el partido suspendido.

Algo que no sorprende, ya que no se compromiso no se disputó por falencias edilicias en el club. En tiempos donde el dinero no es lo que sobra, sin dudas es un dolor de cabeza, pero era algo que se veía venir.

Todavía no hay certezas del día y la hora de la realización de este encuentro, pero ya es algo que la Liga Profesional y las instituciones están viendo. Mientras tanto, Unión deberá retribuir a Lanús.