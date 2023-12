Unión mira con insistencia a dos jugadores del ascenso

La mirada en el ascenso primero se puso con el defensor Gonzalo Maffini, quien milita en Estudiantes de Río Cuarto. Tomás Costa se puso en contacto con el jugador, quien pretende dar un salto de calidad en su carrera, pero admitió que todavía los dirigentes de Unión no se habían contactado con sus pares cordobeses.

Además, el nombre de Maffini comenzó a sonar con fuerza en Belgrano e Instituto, quienes también estarían interesados en contratarlo. Por lo que se pudo conocer, por cuestiones personales, el defensor preferiría seguir viviendo en Córdoba, antes que venir a Santa Fe. Sin embargo, no se puede dar por descartada esa alternativa.

Pero, además, hay otros dos jugadores del ascenso en los cuales estaría interesado Unión, y según se pudo saber, también habrían arrancado las conversaciones y sondeos, como ocurrió con el que hizo Tomás Costa, ayudante de campo de Cristian González, con Maffini.

La primera referencia es para Mateo Bajamich, quien sonó fuerte para desembarcar en Godoy Cruz de Mendoza. Por lo que se informa, el delantero tiene decidido no continuar en Estudiantes de Río Cuarto, y pretende una salida al exterior, con varias alternativas para hacerlo. Además, se habla de este interés concreto de Unión.

Mateo Bajamich nació en Morrison, Córdoba, el 3 de agosto de 1999. Surgió futbolísticamente de Instituto, donde estuvo desde 2018 a 2020, con 37 partidos y 12 goles, más cinco asistencias. Entanto que luego se fue a Houston Dynamo (2021), con nueve partidos, sin goles y una asistencia. Recaló en 2022 en Huracán, donde en nueve cotejos tampoco convirtió. En 2023 vistió la camiseta de Estudiantes de Río cuarto, con 41 partidos, ocho goles y cinco asistencias.

Mientras que el otro delantero en cuestión es Nicolás Johansen, según informó Radio Gol (FM 96.7). Nació el 23 de enero de 1990, en Bustinza, provincia de Santa Fe. Viene de jugar 25 partidos en el Torneo Federal A, con 10 conquistas.

Más allá de estas dos alternativas, que está claro que no son los nombres de peso que se buscan, no hay que descartar que se estén realizando gestiones para sumar a delanteros de peso, como por ejemplo Walter Bou, quien no sería tenido en cuenta por Gustavo Quinteros en Vélez para el 2024, ya que quedaron descartados Enrique Triverio y Cristian Tarragona.