Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no avanza y Sportivo Las Parejas maneja ofertas por Diego Armando Díaz

Unión tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para hacer uso de la opción por Diego Armando Díaz. Hasta el momento no hubo avances

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 10:46hs
Unión tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para hacer uso de la opción por el 80% de la ficha de Diego Díaz.

Unión tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para hacer uso de la opción por el 80% de la ficha de Diego Díaz.

La realidad indica que Unión tiene tiempo hasta el lunes 15 de diciembre para hacer uso de la opción y adquirir el 80% de la ficha del delantero Diego Armando Díaz.

Unión no acelera y Sportivo Las Parejas espera

El monto que la dirigencia de Unión debería abonar es de 150.000 dólares. Antes de comenzar las vacaciones, Leonardo Madelón habló con Díaz y le dijo que él le recomendó a Luis Spahn que haga uso de la opción.

Pero si bien el entrenador le pidió al presidente rojiblanco que compre el pase de Díaz, no le aseguró al jugador la continuidad dentro del plantel.

No obstante y más allá de la charla de Madelón con Díaz, por el momento la dirigencia de Unión no se comunicó ni con el representante del jugador, ni tampoco con Sportivo Las Parejas, club dueño de la ficha del delantero.

LEER MÁS: Unión mira a Rodrigo Saravia, pero su presente abre interrogantes

De todos modos, Sportivo Las Parejas no pierde la calma, dado que el club estaría manejando otras ofertas y si bien la prioridad la tiene Unión, después del 15 de diciembre, pueden negociar con otras instituciones.

Se menciona que San Martín de Tucumán está interesado en Diego Armando Díaz. Pero también, San Miguel y Chaco For Ever lo tienen en carpeta. Como así también, se menciona un interés de un club chileno y otro de Polonia.

De esta manera, si Unión no acelera para comprar el 80% de su ficha, Sportivo Las Parejas recibiría ofertas que incluso podrían superar el monto que tendría que abonar el Tate.

Unión Sportivo Las Parejas Diego Díaz
Noticias relacionadas
union mira a rodrigo saravia, pero su presente abre interrogantes

Unión mira a Rodrigo Saravia, pero su presente abre interrogantes

union enfrenta a independiente de oliva con dt interino y la urgencia de volver a ganar

Unión enfrenta a Independiente de Oliva con DT interino y la urgencia de volver a ganar

el 2026 empieza ahora: union espera por el fixture y la definicion de sus zonas

El 2026 empieza ahora: Unión espera por el fixture y la definición de sus zonas

union ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la copa argentina 2026

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"