Unión no avanza y Sportivo Las Parejas maneja ofertas por Diego Armando Díaz

La realidad indica que Unión tiene tiempo hasta el lunes 15 de diciembre para hacer uso de la opción y adquirir el 80% de la ficha del delantero Diego Armando Díaz.

El monto que la dirigencia de Unión debería abonar es de 150.000 dólares . Antes de comenzar las vacaciones, Leonardo Madelón habló con Díaz y le dijo que él le recomendó a Luis Spahn que haga uso de la opción.

Pero si bien el entrenador le pidió al presidente rojiblanco que compre el pase de Díaz, no le aseguró al jugador la continuidad dentro del plantel.

No obstante y más allá de la charla de Madelón con Díaz, por el momento la dirigencia de Unión no se comunicó ni con el representante del jugador, ni tampoco con Sportivo Las Parejas, club dueño de la ficha del delantero.

De todos modos, Sportivo Las Parejas no pierde la calma, dado que el club estaría manejando otras ofertas y si bien la prioridad la tiene Unión, después del 15 de diciembre, pueden negociar con otras instituciones.

Se menciona que San Martín de Tucumán está interesado en Diego Armando Díaz. Pero también, San Miguel y Chaco For Ever lo tienen en carpeta. Como así también, se menciona un interés de un club chileno y otro de Polonia.

De esta manera, si Unión no acelera para comprar el 80% de su ficha, Sportivo Las Parejas recibiría ofertas que incluso podrían superar el monto que tendría que abonar el Tate.