Unión mira a Rodrigo Saravia, pero su presente abre interrogantes

Rodrigo Saravia vuelve a aparecer en el radar de Unión y su salida de Belgrano sería factible. Su continuidad, un tema de discusión.

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 10:28hs
Unión mira a Rodrigo Saravia, pero su presente abre interrogantes

Unión empieza a acomodar su tablero de nombres para la próxima temporada y una de las prioridades del cuerpo técnico apunta directamente al mediocampo. La inminente salida de Mauricio “Caramelo” Martínez, cuyo retorno aparece prácticamente descartado por cuestiones contractuales, obligó a Leonardo Madelón a reformular su búsqueda. Y allí surge con fuerza un apellido conocido: Rodrigo Saravia, hoy en Belgrano, pero con un presente que enciende dudas dentro de la dirigencia tatengue.

Con Caramelo aún ligado a Rosario Central por un año más y con ofertas del exterior que lo alejan de la Avenida, en Unión ya asumen que su vuelta sólo sería posible si el propio jugador logra desprenderse del Canalla y acepta un nuevo préstamo. Un escenario complejo y, por ahora, muy lejano. Por eso, Madelón volvió a mirar hacia un futbolista al que conoce bien de su paso por Gimnasia: Saravia, el mediocampista uruguayo de 25 años que estuvo muy cerca de firmar con Unión en el mercado anterior y que a último momento eligió Córdoba.

Sin embargo, su estadía en Belgrano no fue lo que esperaba. Su rendimiento irregular, sumado a una relación distante con Ricardo Zielinski, lo empujaron a un papel secundario dentro del equipo. En el Pirata no pondrían trabas para su salida, pero su valor de mercado y su contrato vigente hasta diciembre de 2026 lo convierten en una negociación compleja para Unión.

La actualidad de Rodrigo Saravia

Lo que más inquieta en Santa Fe es la falta de continuidad. Saravia pasó la primera mitad del año sin rodaje en FK Rostov, en Rusia, y si bien en el segundo semestre sumó algo más de participación, sus números muestran un panorama dispar: Titular en los dos partidos de Copa Argentina disputados por Belgrano (180 minutos) y siete partidos en el Torneo Clausura, acumulando 670 minutos.

En total, menos de lo esperado para un futbolista que llegaría para ocupar un rol central en el esquema de Madelón, quien lo considera una pieza clave por su capacidad física, su versatilidad y su memoria táctica para jugar como volante central o interior.

Saravia, cuyo pase pertenece a MMR Sports Group, surgió en Racing de Montevideo, pasó por Peñarol y en 2022 aterrizó en La Plata, donde Madelón lo utilizó con continuidad y lo potenció. Luego, su transferencia al fútbol ruso y la posterior llegada a Belgrano interrumpieron esa proyección.

Hoy, su nombre vuelve a estar sobre la mesa en Unión, pero acompañado por signos de interrogación. ¿Vale la inversión? ¿Puede recuperar su mejor versión? ¿Está en condiciones de ser el reemplazo natural de Caramelo?

En la Avenida lo siguen de cerca, con moderación y con cautela. Madelón lo quiere; el club lo analiza. Y el mercado, como siempre, tendrá la última palabra.

Unión Rodrigo Saravia Leonardo Madelón
