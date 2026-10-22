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Unión no pudo cerrar la remontada y cayó ante Barrio Parque en Santa Fe

Unión perdió 80-75 frente a Barrio Parque, que se llevó una victoria clave como visitante y completó su gira por la provincia con dos triunfos consecutivos.

22 de octubre 2026 · 07:51hs
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Unión no pudo cerrar la remontada y cayó ante Barrio Parque en Santa Fe

Prensa Unión

Unión no pudo hacerse fuerte en Santa Fe y cayó por 80-75 ante Barrio Parque, que se quedó con la victoria después de un cierre ajustado. El equipo rojiblanco reaccionó en la segunda mitad, llegó con posibilidades al tramo decisivo, pero la visita supo administrar la ventaja para llevarse el triunfo y completar una gira perfecta por la provincia.

El conjunto cordobés construyó su victoria a partir de un sólido comienzo. Con una defensa intensa y eficacia en ataque, logró marcar diferencias durante el primer cuarto y se fue al primer descanso con una ventaja que le permitió manejar el desarrollo del encuentro.

En el segundo período, Barrio Parque mantuvo su fortaleza cerca del aro y consiguió sostener la distancia en el marcador. Unión mostró una mejoría ofensiva, pero no encontró la regularidad necesaria para achicar la brecha antes del entretiempo.

La reacción de Unión no alcanzó

Tras el descanso, el equipo santafesino cambió la imagen y salió decidido a dar vuelta la historia. Con un buen aporte de Germán González y Facundo Chamorro, Unión ganó el parcial y recuperó terreno para llegar al último cuarto con el partido abierto.

El Tatengue intensificó la presión y protagonizó un cierre vibrante, en el que estuvo cerca de quedarse con el resultado. Sin embargo, cuando el encuentro entró en sus minutos decisivos, Barrio Parque mostró mayor templanza, aprovechó la ventaja construida durante la primera mitad y sostuvo la diferencia hasta el final.

De esta manera, el conjunto rojiblanco se quedó sin el premio a su reacción y deberá buscar una recuperación en sus próximos compromisos.

González, el destacado de Unión

Germán González fue uno de los principales puntos altos del equipo local, con una planilla de 17 puntos y seis rebotes. También se destacó Facundo Chamorro, importante en la reacción que permitió a Unión volver a meterse en partido.

En el ganador, Julián Garate aportó 14 puntos para un Barrio Parque que regresará a Córdoba con el balance ideal de su paso por Santa Fe, luego de conseguir dos victorias en días consecutivos.

Para Unión, la derrota dejó el sabor amargo de haber estado cerca de revertir un comienzo adverso. La reacción en la segunda mitad alimentó la ilusión, pero la eficacia del conjunto cordobés en el cierre terminó inclinando la balanza.

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