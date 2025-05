Unión no pudo levantar cabeza ni con el "aura" de Madelón

Sin embargo, la realidad volvió a golpear fuerte: empate con Belgrano, dos derrotas dolorosas en casa por Copa Sudamericana, eliminación anticipada y una racha que ni siquiera el máximo ídolo del club pudo romper.

El discurso inicial de Leo Madelón en Unión

"El hincha va a ver un aura especial", anticipó Madelón antes de su debut ante Belgrano, donde el equipo empató 1-1 y cerró el Torneo Apertura en el último lugar de la Zona A.

Después llegaron los partidos internacionales que debían marcar un punto de inflexión. Pero no. Unión volvió a caer en el 15 de Abril, primero ante Palestino (2-1), en un partido que comenzó ganando y perdió sobre el final, y luego frente a Mushuc Runa (0-1), que selló su eliminación de la Copa Sudamericana.

image.png

El “efecto Madelón”, por ahora, no aparece. La falta de eficacia ofensiva, la escasa jerarquía en algunos puestos y rendimientos individuales muy por debajo de lo esperado siguen marcando el rumbo. Lucas Gamba, Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas son los pocos que mantienen cierto nivel competitivo. El resto, sin reacción.

Madelón fue claro desde el principio: “No puedo venir a decir que voy a salir campeón, primero hay que conseguir resultados”, dijo con honestidad. También aseguró sentirse fortalecido, renovado y preparado para ordenar desde lo emocional.

El efecto Madelón que no dio resultados en Unión

Sin embargo, las urgencias futbolísticas se lo devoran todo. En dos partidos claves en Santa Fe, Unión mostró poco y perdió mucho más que puntos: perdió crédito, esperanza y, por momentos, rumbo.

El DT, que reconoció en su presentación que por su historia tiene "10 minutos más de tolerancia", aún no encuentra respuestas. “Esto me sirve para sacar conclusiones… el problema es de eficacia, no de actitud. Estoy entero, confiado y dolido. Hay que seguir creyendo”, dijo tras la derrota con Mushuc Runa. El mensaje suena sincero, pero no alcanza.

Unión cierra este semestre con heridas abiertas. Un equipo sin funcionamiento claro, con apuestas que no funcionaron y nombres como Mauro Pittón, Franco Fragapane, Marcelo Estigarribia, Franco Pardo y Claudio Corvalán muy lejos del nivel que exige la competencia. El fútbol no se acomoda con aura. Y el tiempo para Madelón —aunque tenga unos minutos más que otros— también empieza a correr.