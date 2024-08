Kily, al hueso en Unión por la falta de refuerzos: "Si no viene nadie, pelearemos con los pibes"

"La figura fue el arquero de Riestra y eso marca una tendencia de lo que fue el partido. Nos debíamos recuperar el protagonismo y el querer ganar. La actitud. Por momentos no fuimos claros, pero merecimos ganar. Es el plantel que tengo y para mi son los mejores de todos. Si nos ponemos hilar con los posibles refuerzos, las cartas están claras. Fue un mercado muy largo, charlando con tres jugadores de afuera que no se pudieron hacer por la imbibición. Entonces si analizamos lo del mercado local, lo que nos están ofreciendo no mejora lo que tenemos. Traer por traer no sería serio. Si no, apostaremos por los chicos del club y confió en este plantel. Estoy contento, porque recuperamos el funcionamiento y fuimos protagonistas, generando situaciones por todos lados y el arquero de ellos fue figura. Nos vamos tristes, porque queríamos ganar, pero se vio algo diferente después de lo que fue el partido con Tigre. Son golpes que pasan y había que aceptarlo con bronca. El equipo mostró coraje y rebeldía, asumiendo el rol de querer pelear en los primeros puestos más allá del resultado final", apuntó Kily.

Asimismo, agregó: "Sabíamos que el rival iba a proponer esto y lo trabajamos. Tuvimos paciencia, pero las terminaciones no fueron buenas. Riestra no nos pateó al arco y crecimos en la tenencia de la pelota. Obvio que tengo bronca por el mercado, pero es lo que hay. No pudimos sumar gente, porque estabámos inhibidos y ahora no lo voy a poner como excusa. Analizamos a 150 jugadores, tratando de hilar fino, pero no va a mejorar lo que tenemos. Prefiero jugar con los pibes del club. Si nos quieren putear, que lo hagan, prefiero morir con los chicos de acá. Está en nosotros en sostenerlos y bancarlos para que aprendan de estas situaciones y a veces no se puede lo que uno quiere".

Cristian González, sin rodeos en Unión

El 6 de septiembre cierra el libro de pases y Kily fue sincero respecto a las posibilidades, tirándole la pelota a la dirigencia: "Rumores hay de todo tipo. El tema es la situación en que quieran venir. En ese sentido, todos por fuera, como se manejan en el fútbol, mandamos mensajes para ver y a mi no me llegó nada. Versiones, muchas. Es muy fácil tirar nombres, pero hay que negociar y queda poco tiempo. No es que tampoco me bajo del barco y no quiero jugadores, solo digo que los que tengo son los mejores y las posibilidades por ahora no están. El tiempo pasó y tenemos poco margen. Ni el ascenso está fácil. No voy a negar que (Ignacio) Malcorra me gusta. No le cierro la puerta a nadie, pero es muy fácil mandar mensajes. Es chico Santa Fe y es fácil mandar. Entonces que los traigan (a los jugadores), no soy caprichoso, y me voy recaliente porque no pudimos ganar, pero tampoco puedo hacer milagros. Estoy más convencido que nunca con este plantel y los chicos del club. Si me dicen que le estoy haciendo mal al club me voy. No soy caprichoso ni boludo y quiero pelear el campeonato y con estos pibes lo vamos a hacer".

Respecto al cimbronazo de la goleada ante Tigre, argumentó: "Para nosotros fue terrible lo que pasó y ellos están (por el plantel) enojados. El equipo muestra carácter y hambre de gloria igual que yo. Mi equipo siempre va a competir. La ansiedad pesa, porque la mayoría son jóvenes y a veces te toca un rival con estas situaciones. Fuimos superiores, pero no pudimos ganar".

Kily no encuentra opciones en el mercado para Unión

En la previa se conoció una entrevista de Ángel Di María, que reconoció ver los partidos de Unión por Kily y el técnico fue jocoso: "Voy a ver si lo puedo traer acá (risas) en lugar de Central. Tengo una relación particular con Ángel y que dijera que nos ve me pone feliz. A los chicos hay que potenciarlos. Fortalecer las inferiores, porque vamos a mirar mucho ante esta situación. Pero no le podemos caer tampoco a los pibes, que me puteen a mi. Ellos son el futuro y hay que cuidarlos. Muchos se van a equivocar y necesitan el apoyo de todos. Soy el primero que los bancará y me la juego. Si no viene nadie, listo pelearemos con esto, que son los mejores. Esto sigue".

Posterioremente, hizo alusión a los primeros minutos de José Vanetta en el partido de reserva ante Boca: "José hizo un salto muy fuerte de categoría y verlo jugador en la tercera es bueno para que tenga ritmo. El cambio es muy fuerte y de apoco lo vamos llevando. Ojalá pueda ser un jugador para Primera".

"Lauty (Vargas) terminó acalambrado, nada más. Seguiremos trabajando en todo lo que podamos. Me voy contento de que recuperamos nuestra forma, de buscar y someter al rival. No fueron buenas las terminaciones y ocupar los espacios. Siempre hay cosas por corregir".

En el final, el técnico de Unión remarcó: "En el anterior partido fuimos un desastre y en este partido no la metimos. Esas fueron las claves de por qué no ganamos. No es que tengamos miedo de subir a la punta. Esto es fútbol y da la casualidad de que no podemos ganar para conseguirlo. Me voy contento, porque volvimos a competir y no puedo recriminar nada, salvo los detalles".