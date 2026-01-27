Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón prepara un cambio llamativo en Unión para visitar a Lanús

Leonardo Madelón tendría pensado colocar un cambio en la formación titular de Unión para visitar a Lanús, que incidiría en la defensa y el mediocampo.

27 de enero 2026 · 13:52hs
Madelón prepara un cambio llamativo en Unión para visitar a Lanús

Unión ajusta detalles para un compromiso que puede marcar tendencia en este inicio de torneo y, según pudo saber UNO Santa Fe, Leonardo Madelón introduciría una variante importante en el equipo que este jueves a las 19.15 visitará a Lanús en La Fortaleza.

La modificación estaría en el lateral izquierdo: Bruno Pittón ingresaría en lugar de Franco Fragapane, en una decisión que responde tanto a cuestiones de funcionamiento como de rendimiento individual tras el debut ante Platense.

Un retoque que cambia el dibujo

El movimiento no sería simplemente posicional. Con Pittón ocupando el lateral, Mateo Del Blanco adelantaría su ubicación a la mitad de la cancha, una fórmula que el DT ya probó durante algunos minutos en el último partido y que dejó una imagen positiva.

Bruno Pittón.jpg
Bruno Pitt&oacute;n reemplazar&aacute; a Franco Fragapane en Uni&oacute;n para visitar a Lan&uacute;s, con lo cual Mateo Del Blanco se correr&aacute; al medio.

Bruno Pittón reemplazará a Franco Fragapane en Unión para visitar a Lanús, con lo cual Mateo Del Blanco se correrá al medio.

En ese pasaje, Unión mostró mayor conexión por izquierda, mejor equilibrio y más profundidad, algo que el cuerpo técnico busca sostener desde el inicio frente a un rival de mayor exigencia como el Granate.

Una señal tras el flojo debut

El 0-0 ante Platense dejó preocupación por la falta de peso ofensivo y por algunos rendimientos bajos. En ese contexto, el cambio que se viene no es menor: Madelón apunta a reforzar la estructura defensiva con Pittón y, al mismo tiempo, darle a Del Blanco más libertad para soltarse y asociarse en campo rival.

La idea es recuperar dinámica por las bandas, un aspecto clave en los equipos del entrenador, que históricamente buscaron amplitud y recorrido por los costados.

El posible once tatengue

Con esta variante, Unión se perfila para formar con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Si bien el equipo se terminará de confirmar en la previa del viaje, todo indica que Madelón ya tomó nota de lo que vio en el debut y apuesta a un ajuste quirúrgico para que el Tatengue muestre otra cara en el sur del conurbano bonaerense.

Lanús, que viene de un triunfo resonante ante San Lorenzo, será una prueba exigente. Y Unión, con este cambio, buscará empezar a construir respuestas dentro de la cancha.

