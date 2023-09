Unión perfila el mismo equipo para recibir a San Lorenzo

Si bien el golero tatengue no había trabajado con normalidad en los últimos entrenamientos, si estuvo a la par de sus compañeros este domingo, en lo que representó el último trabajo para el elenco de Cristian González antes de cerrar la 3ª fecha de la Copa de la Liga.

Unión volvió a la victoria contra El Frontón en Primera C

Más allá de que el mercado de pases no arrojó mayores novedades sobre el cierre estipulado para fichar futbolistas, todo parece indicar que Kily no tocará piezas y contará con los mismos once que vienen de ganarle a Estudiantes.

En consecuencia, con la novedad importante de la recuperación del mendocino, el Tate alistaría a Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Kevin Zenón; Enzo Roldán, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale; Jerónimo Dómina y Gonzalo Morales.

Seguramente Nicolás Orsini, el último en sumarse al campamento rojiblanco pero con rodaje al trabajar con el plantel de Boca, tendrá junto al resto de las caras nuevas, un lugar en el banco de relevos.