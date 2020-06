Si bien es cierto que la relación entre Rosario Central y Unión es buena, la falta de pago por los pases de Emanuel Britez, Diego Zabala y Damián Martínez complicaron un poco las cosas. La crisis económica que se potenció con la cuarentena de la pandemia del coronavirus hizo que los clubes necesitaran de todos los ingresos posibles y por eso hubo algunos desajustes en la tesorería rojiblanca por la deuda canalla.

• LEER MÁS: Azconzábal continúa en Chile para destrabar su salida

Por si fuera poco, llamó mucho la atención que el elenco de la Cuna de la Bandera sí pagara la parte de la ficha de Zabala a Racing de Uruguay y no cumpliera con lo estipulado al Tate, que dicho sea de paso, trata de llevar al días las finanzas con todas las complicaciones que hay.

image.png Emanuel Britez y Diego Zabala fueron de los primeros ex-Unión que llegaron a Rosario Central.

Obviamente que esto no cayó del todo bien, pero la cuestión se apaciguó un poco cuando Rosario Central acercó una nueva propuesta para abordar el saldo a raíz que debe recibir pagos de otros traspasos. No era algo que convenciera del todo, pero al menos se iba a tener algo de ingresos. Sin embargo, los días pasaron y no habría entrado nada de dinero.

• LEER MÁS: La original propuesta de pago que Central le ofrece a Unión

Por eso, la dirigencia de Unión estaría perdiendo un poco la paciencia. Por lo que se pudo saber, Rosario Central le debería cerca de 1.000.000 de dólares, pero debían ser abonados en cuotas. Pero por el atraso, hoy se espera que el pago sea mayor para intentar abordar varias cuestiones.

Damián Martínez (1).jpg Rosario Central tiene una deuda también por la compra de Damián Martínez

En esta sintonía, los popes rojiblancos comenzaron a tomar fuertes determinaciones respecto al armado del próximo plantel. Es así como le dijo a Alan Sosa, Jalil Elías, Javier Méndez, Ezequiel Bonifacio, Brahian Álvarez, Walter Bou y Nicolás Mazzola que no formarán parte del próximo proyecto cuando regrese el fútbol.

• LEER MÁS: El campo de juego de Unión luce impecable en esta cuarentena

El ahorro de no tener técnico fue importante, pero también se busca darle una definición al tema para ver si se traerán refuerzos o no. En caso de ser así, esa deuda que tiene Rosario Central es fundamental, pero por ahora no hay demasiadas novedades respecto a los pagos.

• LEER MÁS: Sebastián Assis: "Uno quiere que nadie se vaya"

El Canalla claramente también necesita de una depuración y una merma en los salarios ( la gran mayoría de los jugadores de la base titular cobran por mes en siete dígitos) para paliar la situación. Esto repercute al momento de cumplir con los compromisos. Unión todavía no presiona, pero no sería raro que tome acciones legales.