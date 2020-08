Unión puso en marcha otra semana de trabajo en Casasol

Pese al lunes feriado, en Unión no tenían planes de tomarse descanso y completaron por la mañana la primera tanda de trabajo de la semana siguiendo el protocolo sanitario elevado por AFA y con dos grupos de 12 jugadores en el predio Casasol. Todo los movimientos físicos son monitoriados por el profesor Jorge Funes, bajo la supervisión a distancia del DT Juan Manuel Azconzábal.

Todo se desarrolla con absoluta normalidad, por más que la precaución es suprema por el brote de coronavirus en Santa Fe, que por ahora no retrocede de Fase y mantiene la flexibilidad en algunos aspectos. En esta sintonía marcha el trabajo del Tate, que aguarda novedades por parte de la Asociación de Fútbol Argentino respecto a los próximos lineamientos. Esto atendiendo a que todavía no hay acciones futbolísticas. La meta es que sea el próximo paso.

grupos tate.jpg El plantel de Unión completó este lunes el primer día de trabajo de esta semana en Casasol. Foto: prensa Unión Prensa Unión

Tal como se lo esperaba, estuvieron presentes tres de los cuatro refuerzos, aunque no todos a la par. Se trata de Daniel Juárez, Fernando Márquez y Marco Borgnino. Justamente estos dos últimos fueron confirmados el viernes pasado, en tanto Pajarito fue el primero en llegar tras un acuerdo que se había concretado a comienzos de año por la compra del 40% del pase a Gimnasia (J).

El que todavía no está es el volante Nery Leyes, el segundo en ser oficializado. Se esperaba que esté en la ciudad días atrás, pero Atlético Tucumán –dueño de su pase–, habría puesto un alto por no recibir nada a cambio. Por estas horas el representante del jugador estaría intentando destrabar la situación con Banfield y el Decano.

UNO Santa Fe adelantó el sábado que es inminente el retorno de Pablo Calderón, hermano de Franco, tras su paso por Costa Rica. Es jugador libre y eso habría facilitado las cosas. En caso de darse, podría ser la quinta incorporación. Estaba claro que era necesario un rearmado del plantel a raíz de la cantidad de bajas después del 30 de junio. Si bien es cierto que no hay tanto dinero, de a poco le van cumpliendo los gustos al DT.

Eso sí, seguramente en su mayoría serán jugadores libres y sin tanto cartel, ya que la económica no está apta para hacer grande erogaciones. En pocas palabras, no vendrán aquellos que "venden entradas", en el sentido literal ya que la vuelta del fútbol será sin público. Por lo pronto, el nuevo Unión va tomando forma y, pese al feriado en Argentina, no se toma descanso.