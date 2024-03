Unión quiere extender su invicto como visitante en Junín

En ese recorrido, el equipo de Cristian González venció a Racing 1-0, para después empatar sin goles ante San Lorenzo y el actual líder Godoy Cruz, respectivamente.

Si bien integra la lista de viajeros, es una incógnita saber si jugará o no el defensor Federico Vera, que no entrenó con normalidad a lo largo de la semana. Si no llega, su reemplazante sería Tiago Banega.

Por su parte, el juvenil Valentín Fascendini ingresará por el capitán Claudio Corvalán, al margen por cinco amarillas.

El conjunto de Damonte quedó eliminado esta semana en la Copa Argentina tras caer por penales con Temperley (1-1) y mostró un nivel tan preocupante como en el ciclo de Sergio Rondina.

De hecho, Sarmiento apenas ganó un partido de los últimos 22 jugados y en el medio pasaron Pablo Lavallén, Facundo Sava, Rondina y el breve interinato de Martín Funes como entrenadores.

Es por eso que se espera un equipo inicial con muchas sorpresas y sobre todo la duda está en el arco, aunque en principio sostendría su lugar Fernando Monetti.

Probables formaciones

Sarmiento: Fernando Monetti; Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde, Emanuel Hernández y Gabriel Díaz; José Mauri y Maico Quiroz; Sergio Quiroga y Manuel Mónaco; Lisandro López y Joaquín Gho. DT: Israel Damonte.

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera o Tiago Banega, Nicolás Paz, Franco Pardo, Valentín Fascendini y Mateo del Blanco; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Lucas Gamba y Gonzalo Morales. DT: Christian González.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Eva Perón.

Hora de inicio: 17.

Televisa: ESPN Premium.