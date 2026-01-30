Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

El pivote estadounidense de 2,07 metros ya entrena con el plantel de Ariel Rearte y completa el roster rojiblanco para lo que resta de la temporada.

Unión cerró la llegada del pivote estadounidense Theo Akwuba, quien ya se encuentra en la ciudad, superó la revisión médica y se entrenó bajo las órdenes de Ariel Rearte . Con su incorporación, el Tatengue suma presencia física y experiencia internacional para afrontar la segunda parte de la Liga Nacional.

El interno norteamericano, de 25 años y 2,07 metros de altura , se convirtió oficialmente en nuevo jugador del básquet de Unión . Nacido el 27 de abril de 2000 en Montgomery, Alabama, el pivote llega para reforzar la pintura rojiblanca en un tramo clave de la competencia. Tras cumplir con los estudios médicos correspondientes , Akwuba tuvo su primer entrenamiento con el plantel profesional , donde comenzó a integrarse al sistema de juego que propone el entrenador Ariel Rearte .

Experiencia internacional y recorrido profesional

Akwuba cuenta con formación en el básquet universitario de Estados Unidos, con paso por equipos de la NCAA, una base que le permitió dar el salto al profesionalismo y sumar rodaje fuera de su país. En su carrera reciente jugó en Kobrat de Finlandia, luego en Nelson Giants de Nueva Zelanda, y su última experiencia fue en el básquet de Mongolia, mostrando capacidad de adaptación a distintos estilos y ligas.

Con esta incorporación, Unión cierra su plantel para afrontar el resto de la Liga Nacional de Básquet, apostando a mayor presencia defensiva, rebote y juego interior. La llegada de Akwuba apunta a darle al equipo una alternativa física en la zona pintada y más variantes en la rotación.