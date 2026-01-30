Uno Santa Fe | Unión | Theo Akwuba

Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

El pivote estadounidense de 2,07 metros ya entrena con el plantel de Ariel Rearte y completa el roster rojiblanco para lo que resta de la temporada.

Ovación

Por Ovación

30 de enero 2026 · 11:57hs
Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

Unión cerró la llegada del pivote estadounidense Theo Akwuba, quien ya se encuentra en la ciudad, superó la revisión médica y se entrenó bajo las órdenes de Ariel Rearte. Con su incorporación, el Tatengue suma presencia física y experiencia internacional para afrontar la segunda parte de la Liga Nacional.

Theo Akwuba, nuevo refuerzo de Unión

El interno norteamericano, de 25 años y 2,07 metros de altura, se convirtió oficialmente en nuevo jugador del básquet de Unión. Nacido el 27 de abril de 2000 en Montgomery, Alabama, el pivote llega para reforzar la pintura rojiblanca en un tramo clave de la competencia. Tras cumplir con los estudios médicos correspondientes, Akwuba tuvo su primer entrenamiento con el plantel profesional, donde comenzó a integrarse al sistema de juego que propone el entrenador Ariel Rearte.

LEER MÁS: Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Experiencia internacional y recorrido profesional

Akwuba cuenta con formación en el básquet universitario de Estados Unidos, con paso por equipos de la NCAA, una base que le permitió dar el salto al profesionalismo y sumar rodaje fuera de su país. En su carrera reciente jugó en Kobrat de Finlandia, luego en Nelson Giants de Nueva Zelanda, y su última experiencia fue en el básquet de Mongolia, mostrando capacidad de adaptación a distintos estilos y ligas.

Con esta incorporación, Unión cierra su plantel para afrontar el resto de la Liga Nacional de Básquet, apostando a mayor presencia defensiva, rebote y juego interior. La llegada de Akwuba apunta a darle al equipo una alternativa física en la zona pintada y más variantes en la rotación.

Theo Akwuba Unión Liga Nacional Ariel Rearte básquet
Noticias relacionadas
de relegado a pieza clave: profini se afirmo en union

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

su ciclo en union esta por terminar y ya asoma un viejo destino

Su ciclo en Unión está por terminar y ya asoma un viejo destino

union sufrio dos sustos ante lanus, aunque ambos jugadores estan bien

Unión sufrió dos sustos ante Lanús, aunque ambos jugadores están bien

rafael profini: union no negocia nunca la entrega

Rafael Profini: "Unión no negocia nunca la entrega"

Lo último

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Último Momento
Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Publicaron las asignaciones de vacantes del concurso de ascenso a cargos directivos

Publicaron las asignaciones de vacantes del concurso de ascenso a cargos directivos

Ovación
Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Unión sufrió dos sustos ante Lanús, aunque ambos jugadores están bien

Unión sufrió dos sustos ante Lanús, aunque ambos jugadores están bien

Colón arrasó a Jujuy Básquet y celebró en el Roque Otrino

Colón arrasó a Jujuy Básquet y celebró en el Roque Otrino

Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único