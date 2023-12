Ya le dejó en claro al presidente Luis Spahn que es "el momento de apostar" y "hacer el esfuerzo". Esto significa, no desarmar la base principal, salvo que llegue una oferta demasiado tentadora. Lógico, habrá jugadores que no serán considerados y se marcharán, quizás a préstamo para que no pierdan rodaje.

Ya es casi un hecho que los cuatro que finalizan contrato se irán (Bryan Castrillón, Franco Calderón, Oscar Piris y Sebastián Moyano), pero también estarán aquellos que deben volver. En este caso, el Tate recupera tres delanteros: Junior Marabel, Franco Troyansky y Matías Gallegos.

Terminaron sus respectivos préstamos y, al tener contrato, deben retornar. Esto no quiere decir que estarán en los planes de Kily, que es algo que debe definir -si acaso ya no lo hizo con la dirigencia- para el modelo 2024.

Junior Marabel General Caballero.jpg Junior Marabel, uno de los delanteros que debe volver a Unión.

En el caso del paraguayo, no extendió su vínculo en General Caballero. Su prioridad es seguir en su país, pero ya se puso a disposición en caso de ser necesario. Hizo cinco goles en nueve partidos.

Pocho en tanto no continuará en Lanús, que desestimará la opción de compra. Hay tiempo hasta el 20, pero es una decisión tomada. Tuvo rodaje, tanto de punta como de extremo izquierdo. Tiene versatilidad, pero sus chances serían mínimas y podría ser negociado.

Mientras que Gallegos también estuvo haciendo goles en Barnechea de la segunda de Chile. También tiene contrato y debe presentarse a la pretemporada. De todas maneras, es consciente de que quizás no esté en los planes. Lo concreto es que el DT, que busca defensores y volantes sobre todo, tiene a la mano varias opciones más para la ofensiva, que fue una de las falencias en la temporada pasada. Deberá analizar qué hacer con ellos.