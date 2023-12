La Agrupación Más Unión no claudica en su solicitud de respuestas por una serie de temas muy relevantes para la vida institucional y deportiva del club, los cuales nunca fueron aclarados por los dirigentes en ejercicio.

Este espacio opositor, que tiene a Leonardo Simonutti y Luis Rodríguez Peragallo como dos de sus principales referentes, busca que todos los socios conozcan mejores precisiones en relación a las inhibiciones pasadas y presentes, así como también a los términos de los arreglos contractuales y de ventas, más los costos de intermediarios.

En este sentido, desde la Agrupación piden detalles de cómo se produjeron las últimas transferencias de jugadores, sobre los derechos federativos y los económicos de los que actualmente conforman el plantel, además de informes en cuanto a la rescisión de contratos, asambleas no realizadas, juicios recibidos, gestión de cobranzas, entre otros puntos de una lista larga que nunca obtuvo respuesta siguiendo los carriles normales de la institución.

Respecto a todo esto, Rodríguez Peragallo indicó que “la realidad de los hechos indica que acá hay un desfasaje y un descalabro económico. Siempre nos preguntamos dónde está la plata, porque el señor presidente hace un año más o menos, en una conferencia de prensa, dijo que el club fue deficitario en ese año por 900 mil dólares. Pero tres o cuatro meses antes, cuando fue la memoria rechazada, el balance decía que había un superávit de 200 millones de pesos. Es decir que de octubre hasta la conferencia del presidente, es decir en febrero, no solamente se perdieron 200 millones de pesos, sino que se endeudó en 900.000 dólares. Entonces a cuál le creo, al que me presentó ese balance trucho o al que da información también trucha en una conferencia de prensa”.

En relación a la nueva convocatoria a Asamblea, tras la no aprobación de la Memoria y Balance en 2022, el referente de Más Unión indicó que “la hacen el 20 de febrero como una distracción política, habida cuenta de que la podrían haber hecho este año o hace más de un año. Pero también quiero ver si se va a a respetar lo que dice el estatuto en cuanto a la conformación de esa asamblea que los socios ya rechazaron en su momento. En el Estatuto se habla de que tienen que asistir como mínimo la misma cantidad de socios que en su momento rechazaron la Memoria y Balance, y además que si se toma alguna resolución o para aprobar esa memoria y balance tienen que ser por las dos terceras partes de los votos”.

Y agregó que “por otro lado, esperemos que la Comisión rectifique la Memoria y Balance que los socios ya rechazaron. Yo no creo que eso pase, porque el presidente está seriamente comprometido en hechos que tendría que redactar la memoria y en cosas que afectan el balance: por ejemplo, en la memoria, en ningún momento se hablaba de la imputación penal del presidente y la repercusión económica que tiene eso. En la imputación penal de presidente se habla de que se retiró 11 millones de dólares sin fundamento y que está reclamando una deuda de la que no hay papeles. Eso no lo digo yo, lo dice el perito de la Corte, que también se basa en una auditoría de socios que un sector abandonó y otro nunca quiso llevarla adelante. Ojalá que la Comisión Directiva tenga un baño de humildad y dé los números verdaderos para establecer la memoria”.

También hizo mención a una posible Asamblea Extraordinaria con un temario particular, para la cual se están juntando firmas. “En el caso de la asamblea extraordinaria, que los chicos Nadia Córdoba, Facundo Corti y otros están juntando firmas para poder hacerla, cuando lo presenten el club tiene quince días para decir si la hacen o no. Respecto a esto, el presidente salió hablando barbaridades, porque dijo que lo quieren derrocar, pero qué más democrático que asociados junten firmas para evaluar a la Comisión Directiva a través de los reglamentos que te brinda el estatuto. Lo que pasa es que si vos estás tan sucio, siempre tratás de encontrar cualquier cosa para no decir la verdad. Por ejemplo, hace un año que se suspendió el partido con Lanús y la canaleta todavía sigue sin estar, o el ascensor se sigue haciendo a pesar de que hace cuatro balances que figura como hecho y cobrado. Así está Unión en todos los aspectos. Que hayamos tenido un alivio con el torneo, faltando 30 minutos, no significa que se hicieron las cosas bien; se hicieron las cosas pésimas y se siguen haciendo pésimo. Ojalá se pueda enderezar el barco, porque todo indica que el arquero titular se va, el 2 ya se fue, tenemos una alegría con el retorno de Gamba, que nunca se tendría que haber ido porque recuerden que el presidente lo tildó de “viejo acabado” pero ahora lo fueron a buscar. Pero seguimos inhibidos y no es la única inhibición, y el descalabro económico sigue. Entonces lo podemos traer a Gamba, le podemos poner los cortos a Madelón, pero si seguís inhibido y jugando a la ruleta rusa, como pasó este último torneo, a veces el tambor te va a jugar en contra y la bala te va a tocar a vos, y Unión no puede seguir con este descalabro en todo sentido”.

A pesar de todo este panorama descripto, desde la Agrupación manifiestan que “seguimos sosteniendo la unidad, siempre la hemos sostenido. Cuando nos llamó el presidente para mentirnos a mediados del año, fuimos, y si nos llama de vuelta, vamos a ir, porque Unión está encima y más allá de Spahn, de Martín, sobrevivió cuando falleció don Ángel, cuando falleció el Cuqui (Vega), cuando falleció Baldi. Pero volviendo al tema de la unidad, lo bueno de estas experiencias es que el hincha ve de qué lado está cada uno y por qué se justifican las acciones. Yo le diría al socio que se fije cómo estaban conformadas las Comisiones Directivas. El club cada vez está más destrozado y siempre son los mismos. En este caso el oficialismo está en los dos lados del mostrador”.