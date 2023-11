Los hinchas alistan una concurrencia memorable en el 15 de Abril para meter presión ante Tigre

En las últimas horas se definió el operativo de seguridad para el partido del sábado en el 15 de Abril entre Unión y Tigre por la 14ª fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional, clave en la lucha por seguir en Primera. Más que nada en el Tate, que está obligado a ganar –otro resultado no le sirve– ante un rival que llegará salvado, pero en el foco de otros equipos.

Un momento límite para mostrar carácter y la enjundia necesaria para mantener la plaza. El Rojiblanco tiene todo en contra, pero a la vez sabe también que depende de sí mismo, lo que abre la expectativa y la ilusión. Lógico, acá también jugará un papel preponderante la gente, que copara la cancha como siempre.

En este caso, quizás un poco más para aportar lo suyo desde las tribunas. Por ahora no estimaciones, pero se presume que estará por encima de las 30.000 personas. No es para menos, el equipo necesita más que nunca de su gente, que no se lo quiere perder.

Estadio 15 de Abril Unión.jpg Los hinchas de Unión animarán un show a toda orquesta en el partido ante Tigre. Prensa Unión

Horas antes se llevará a cabo un emotivo banderazo en apoyo al plantel frente a la sede. La idea luego es acompañar al micro cuando ingresa y brindar una última palmada antes del compromiso de alta trascendencia.

En las redes sociales ya se puede percibir el ambiente y las diferentes iniciativas para alentar a Unión. Una constante de la gente, que durante toda la campaña estuvo y, por esas cosas del destino, los resultados no acompañaron. Ahora es clave el resultado, dejando por ahí el "jugar bien" para alcanzar el cometido. Unión todavía tiene una bala más y la quiere hacer valer este sábado ante el Matador, empujado por su hinchada.