Unión se aseguró a una de sus jóvenes promesas

Leonardo Madelón promovió a Primera División al volante juvenil Juan Nardoni, quien incluso se dio el lujo de integrar el equipo titular en los amistosos de pretemporada previos al inicio de la Superliga.

El DT está encantado con la joven promesa oriunda de Nelson, provincia de Santa Fe y lo hizo debutar en la derrota ante San Lorenzo por 2-1 en el Nuevo Gasómetro. En las últimas horas fue noticia debido a una publicación del club.

Es que a través de su departamento de prensa, Unión dio a conocer lo siguiente: "El volante central Juan Ignacio Nardoni categoría 2002, firmó su primer contrato profesional con el Club, hasta junio de 2023. ¡Felicitaciones! #VamosTate".

Durante la pretemporada, el volante manifestó: "Arranqué en Boca de Nelson y luego pasé a Libertad, mientras que después ya me vine a Santa Fe".

Y siguió contando sobre sus inicios en la actividad: "Empecé jugando de volante por izquierda en Corinthians Santa Fe, y cuando cerró pasé a Unión por una gestión de Facundo Rojas. Me hicieron una prueba y quedé, es el quinto año que ya estoy en el club".

"Arranqué en pre novena, para luego comenzar a jugar en las inferiores de AFA. Patita Mazzoni me pasó de volante por izquierda a mediocampista central, me gustó la posición y me quedé ahí. Hace dos años fui convocado para la Sub 15, y trabajé en el predio de AFA con Placente y Aimar", contó en otra parte del diálogo.

Mientras que en la parte final de la charla contó cómo se dio su llegada al plantel profesional que dirige Leo Madelón, y expresó: "Estaba entrenando en Reserva y una mañana faltaban algunos chicos en el plantel de Primera para hacer un trabajo, y fuimos un par de Reserva, y cuando terminó la práctica Madelón me llamó y me dijo que quería que comience a trabajar con ellos".