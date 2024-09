Unión se frota las manos: Real Madrid viene por Kevin Zenón

Kevin Zenón no está atravesando su mejor momento en Boca. De hecho, el jugador surgido de las divisiones inferiores de Unión no pudo mantener su nivel tras haber participado con la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos, pero esto no es impedimento para que los clubes más importantes del mundo posen sus ojos en él. En este caso, desde Europa llega la información que el poderoso Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo, lo tiene entre ceja y ceja.