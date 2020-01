Unión llevó adelante este sábado por la mañana la segunda práctica de la pretemporada en el Predio Casasol bajo las órdenes de los profesores Mariano Lisanti y Hugo Díaz, en pos de generar la base para la segunda parte de la Superliga y la participación en la Copa Sudamericana.

Nuevamente lo físico es lo que imperó, aunque no se dejó de lado el contacto con la pelota. Lo mismo sucederá este domingo, donde el plantel tendrá por delante la tercera tanda después del desayuno; mientras que por la noche esté previsto que el plantel viaje a Mar del Plata para realizar la parte más importante de las tareas.

• LEER MÁS: Unión podría recibir varios miles de dólares por la venta de Mauro Pittón

Solo resta definir la cantidad de viajeros y si habrá alguna cara nueva. Esto atendiendo a que se está expectante de alguna incorporación, pero es difícil que se dé y más bien comiencen a llegar directamente en el Hotel Iruña o durante los movimientos en el predio de Apand (Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada).

Embed El comienzo de un nuevo sueño empieza hoy ✨#Pretemporada #VamosTate pic.twitter.com/UFqxRdUBbH — Club Atlético Unión (@clubaunion) January 3, 2020

Vale recordar que el Tate afrontará dos amistosos: ante Alvarado, elenco que dirige Juan Pablo Pumpido, y contra Quilmes, ambos de la Primera Nacional. Estaba previsto un tercero ante Temperley en el regreso a Santa Fe, pero quedó desestimado.

• LEER MÁS: ¿Qué pasará con Nicolás Andereggen y Manuel De Iriondo en Unión?

Por el momento, no hay mayores novedades respecto al mercado de pases, ya que es cada vez más grande el hermetismo que hay en la comisión directiva y es complejo acceder a información fehaciente o por lo menos para confirmar. Estarían en el radar Bautista Merlini, sin lugar en San Lorenzo tras un paso por Defensa y Justicia y después algunos apellidos que por ahora no fueron develado.

Yeimar Gómez Andrade.jpg Prensa Unión

Trascendió en Buenos Aires que el Tate se habría fijado en Juan Francisco Garro, pero desde Huracán no tienen intenciones de negociarlo. Después, ya no está Juan Ignacio Cavallaro, que rescindió para sumarse a Tigre y como viene la mano, Yeimar Gómez Andrade continuaría, aunque no hay que dar nada por cerrado, ya que el mercado de pases recién muestra movimientos.

• LEER MÁS: Unión arrancó la pretemporada y puso en marcha el 2020

El objetivo del entrenador, Leonardo Madelón, es sumar dos volantes (uno de contención y uno por afuera) y otro punta. La buena noticia es que ya está casi a la par del resto Nicolás Mazzola, que fue operado a finales de 2019 por una fractura de mandíbula. Santiago Lebus rompió su vínculo en All Boys y debe regresar a Unión, pero no será tenido en cuenta, por lo que ya busca nuevos horizonte.

La ilusión de Unión, está en marcha.