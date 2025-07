Unión sigue sin acordar la renovación de Dómina y aumenta la incertidumbre

Unión hizo su movimiento, pero la representación de Jerónimo Dómina aún no hay OK para renovar su contrato. Hay clubes pendientes en tentarlo para fin de año

El delantero aún no respondió a la propuesta para extender su vínculo que expira en diciembre. Incluso, ya está en condiciones de firmar un preacuerdo con otro club e irse libre a fin de año, pero se busca por todos los medios evitarlo. Un claro ejemplo fue el sondeo de Tigre, que quedó en la nada.

Se demora la renovación de Jerónimo Dómina en Unión

La intención del Tate es que el futbolista, surgido de sus divisiones inferiores, continúe con un acuerdo de larga duración y una clara mejora salarial. Sin embargo, desde la representación del jugador todavía no dieron el visto bueno a la oferta y el paso del tiempo comienza a generar preocupación. A pesar de que en el club creen que el acuerdo podría cerrarse “de un momento a otro”, lo cierto es que la falta de definición alimenta rumores.

Según pudo saberse, los agentes de Dómina estarían explorando la chance de ubicarlo en el fútbol europeo. Unión no quiere volver a sufrir una pérdida patrimonial como la que representó la salida de Franco Calderón, quien se fue libre tras no renovar su contrato y dejó al club sin rédito económico por su traspaso, pese a que en reiteradas ocasiones enfatizó que no lo haría.

Jerónimo Dómina.jpg Crece la incertidumbre sobre si Dómina renovará en Unión. Prensa Unión

Hoy, Dómina es la quinta opción en la ofensiva para Leonardo Madelón. Sin embargo, por su edad y proyección, sigue siendo considerado un valor importante. De allí el interés de varios clubes, que siguen de cerca su situación contractual con la expectativa de poder sumarlo sin cargo en diciembre.

Unión, por su parte, confía en llegar a buen puerto en la negociación, pero sabe que cada día sin definición juega en contra. En el actual contexto del fútbol argentino, retener a un juvenil con proyección requiere no solo de una buena oferta económica, sino también de una estrategia clara para su desarrollo deportivo. La dirigencia lo sabe y por eso busca cerrar cuanto antes la renovación para evitar otro golpe silencioso al patrimonio.