Spahn, firme por Zenón: "En su posición de poder, Boca cree que su opinión debe prevalecer sobre la nuestra"

En charla con radio La Rad AM 910 en charla con Gustavo López, lo describió siempre tratando de defender los intereses del club: "Primero que nada, hay que entender la ansiedad del jugador, ya que todos aspiran a tener un pase, evolucionar y luego irse al exterior. Kevin está ilusionado con ir a Boca, que no es una decisión nuestra, sino de Boca, ya que les dimos las condiciones financieras, de capital y facilidades para hacer la operación. Boca, desde su posición de poder, muchas veces entiende que su opinión tiene que prevalecer sobre la nuestra. Fuimos flexibles y no pusimos trabas, pero defendemos un capital como lo están haciendo todos los dirigentes ante la escasez de recursos ".

• LEER MÁS: El presidente de Unión volvió a Santa Fe con tareas pendientes

Asimismo, explicó que hay puja por el correntino: "Tenemos dos ofertas de Brasil, pero están sujetas a los avales bancarios, que no son fáciles de solucionar. Es el país que nos estaría dejando retener el 20% para un segundo negocio. Hicimos muchos negocios con Boca y posiblemente, para alivianar lo económico, estamos ofreciendo que, como parte de pago, esté el préstamo a bajo valor de un chico de la institución y que parte del monto total se lo cancele con un porcentaje de (Mauro) Luna Diale, donde somos socios. Que nos cedan el 25%. Con eso alcanzarían escasamente nuestra pretensiones, porque fuimos cediendo en el monto".

KEvin Zenón.jpg Luis Spahn dijo que Unión fue flexible y que "depende de Boca" la venta de Kevin Zenón. Prensa Unión

Luego, Spahn fue al hueso: "Esto se hace cuando lo decida Boca. En dos minutos. Hemos sido flexibles y tengo mucha presión de nuestros socios para defender el capital. Esto que dijo el jugador que yo pongo trabas me dio una cataratas de mensajes para que defienda los intereses del club. Boca, que tiene la bondad de vender por alto nivel como el chico (Valentín) Barco o tasarnos las opciones altas como la de (Gonzalo) Morales, tendría que ser comprensivo de que somos un club mediado y que no tenemos esa efectividad, tratado de ser generoso un poquito. Sobre todo en lo que para ellos puede ser insignificante, para que se concrete la operación".

• LEER MÁS: ¿Qué le falta a Unión para completar su plantel?

Sobre ese mismo, tiró: "Las ofertas de Brasil están un poquitín por arriba, pero nosotros tuvimos algunos problemas con las cobranzas y garantías, y conocemos que están en deuda y nosotros queremos cobrar. Lo de (Imanol) Machuca no lo estamos cobrando de la manera deseada porque la idea era tener avales bancarios y poder negociar el crédito, cosa que no se dio".

Luis Spahn 1.jpg Prensa Unión

Volviendo al ida y vuelta con Boca por Zenón, el titular rojiblanco expuso: "Se juega un poco al póker. Ellos están en su oferta y la dejan congelada. Ahora cambió el interlocutor. Yo hablaba con Raúl (Casini) y ahora le pidieron a Pablo Sabbag para cerrar la operación".

• LEER MÁS: El recordatorio importante que le hizo Unión a sus fanáticos

En medio de todo esto, trascendió que los jugadores que podían llegar a Unión podían ser el volante Aaron Molinas y el zaguero Renzo Giampaoli, pero no es así. Spahn dijo quién: "Le estamos pidiendo a Simón Rivero, un extremo con poco juego y queremos que Boca entienda que nosotros le damos la factibilidad de que mejore en rodaje y tenga oportunidades. Acá tenemos un plantel correcto".

"Todos nos volvimos duros para defender los intereses del club, porque no hay forma de reponer jugadores. Estamos en una crisis en Argentina donde tenemos que esperar que los jugadores no se vayan al exterior, que quieren ganar el dólares", tiró.

• LEER MÁS: Unión tiene un bosquejo de sus primeros tres partidos

Cuando se le consultó sobre la sensación de que Colón no esté en Primera, fue simple: "Que no esté en la categoría genera un vacío para las dos partes".

TorrénUnión.jpg Miguel Torrén llega libre a Unión proveniente de Argentinos Juniors y firmó por dos años. Prensa Unión

Mientras que en el final, se desligó de la falta de resolución entre Argentinos y Miguel Torrén para la desvinculación: "Se lo expliqué a Cristian Malaspina (presidente del Bicho). Nos presentan al jugador, que no tiene 15 años y que iba a tener la libertad de acción. Entonces avanzamos e hicimos el contrato. Después tendrá que resolver él esa parte. Cristian me dijo que había convenido dejarlo libre y se molestó porque no lo llamé, pero nosotros no obramos de mala fe".