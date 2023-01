Unión fue más que Banfield, pero sigue con su alarmante falta de gol y debió conformarse con un punto

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1620197652049678338 Avisó el Taladro



Brahian Alemán, nuevo refuerzo de Banfield, probó con una chilena en el área y se fue cerca.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/XQHi1Tnpws — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 30, 2023

Rápidamente llegaron las indicaciones del DT uruguayo para pedir atención. Paulatinamente el Tate se iba animando, sobre todo por izquierda con Pajarito Juárez y Cañate, que se recostaba para asociarse. Ideas muy similares, por lo que costaba encontrar un dominador.

Unión ya era otra cosa y, yendo por las bandas, se acercaba. Casualmente, a los 10' y de un lateral de Vera encontró la más clara, con un cabezazo de Luna Diale que el arquero Cambeses logró mandar al córner. ¡Clarisima! Un recurso más que válido para intentar destrabar un partido parejo en el inicio.

• LEER MÁS: Unión hizo oficial la llegada del colombiano Yeison Gordillo

No fue lo único, porque al toque vino una acción a la carrera de Junior Marabel, que disparó ante la salida del golero local, pero se fue apenas desviado. Ya el trámite era de ida y vuelta, con un medio prácticamente de tránsito por la escasa marca. Pasados los 20', Unión era un poco más y Banfield ya no le llegaba como al inicio, producto de un control de la pelota y dinámica de tres cuartos en adelante. Unión tenía conexión y salida rápida, encontrado espacios para los puntas. Le estaba faltando el pase final.

image.png

La clave estaba en el corte rápido y la salida furiosa, y otra vez a los 28' lo tuvo Marabel con un tiro cruzado que el arquero de Banfield, ya figura a esa altura, mandó al córner. La supremacía de Unión era cada vez más notoria. Solo le estaba faltando el gol al Tate, que igualmente no podía descuidarse, porque el Taladro estaba expectante de algún error. Unión tenía las ideas clara y no resignaba el plan: recuperaba rápido y salía a toca velocidad con precisión.

• LEER MÁS: Unión agiliza las negociaciones para sumar a Joel Soñora

Sin embargo, a los 40' tuvo que salir Ezequiel Cañete por un problema en la rodilla, cuando un rival se le cayó encima. Probó unos minutos, pero se tiró el suelo y pidió el cambio. Desazón y preocupación. Ingresó Kevin Zenón para ocupar su lugar. De esta manera se fue el primer acto, donde Unión fue mucho más, pero le sigue faltando gol para traducirlo en el resultado.

El complemento

Para el segundo tiempo, Munúa no dispuso de variantes, recordando que ya no estaba Cañete por lesión, conforme con la actuación general. Pese a que Roldán no es cinco por naturaleza, mostró condiciones y le daba una salida limpia. A los 3', Roldán la recuperó y salió disparado con la pelota, se la dio ingresando al área a Luna Diale, que fue cortado por un defensor, pero el rebote le cayó a un Marabel que le dio mordido y la bocha se fue desviada. Lo cantaron todos, pero otra vez falló. Unión seguía errando y no era un buen síntoma pese a la superioridad.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1620214231084810243 LO TUVO EL TATENGUE



Marabel desperdició una gran oportunidad para abrir el marcador ante Banfield.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/sN8VXHaz0t — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 31, 2023

Banfield encontraba algunos espacios a las espaldas de Zenón y por eso, Munúa trataba de acomodar la estantería. A los 13', Nico Sosa Sánchez le dio como venía a un pelotazo, pero sin la mira calibrada. El duelo era de suma tensión, ya que el Rojiblanco generaba y no marcaba. Ante esto, a la cancha los refuerzos Thiago Vecino y Luciano Aued para encontrar otra cosa.

Llegando a los 20', el encuentro se pinchó ya no tenía la misma intensidad, a raíz de que Banfield dejaba jugar menos a los santafesinos, que se estaba acomodando a las variantes y retoques, como por ejemplo el adelantamiento de Zenón como extremo. El que mantenía su tesitura era Roldán, que estaba haciendo un partidazo controlando y yendo para adelante.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión ante Banfield en el Florencio Sola

Las energías no eran las mismas y se notaba en las acciones, con un duelo más pensado. Eso sí, las lesiones no frenaban y tuvo que salir Federico Vera para el ingreso de Francisco Gerometta. También, a la cancha Jerónimo Dómina para su debut para un ataque totalmente renovado para el cierre. Daba la sensación que de cara a los 10' finales, era gol gana. Cuando se iba Chávez se cruzó justo Calderón para apagar lo que podía ser un incendio.

A los 38', se jugó la vida Santiago Mele para evitar lo que era gol de Banfield por el cabezazo de Cabrera. ¡Formidable! Luego por tirarse, el árbitro expulsó al Colorado por simular, que ya estaba amonestado. Una tapada clave del uruguayo, que prácticamente no tuvo trabajo, que apareció cuando era necesario.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1620223388097675269 PASÓ DE TODO



Tremenda atajada de Mele y simulación de Cabrera, que se ganó la segunda amarilla y dejó al Taladro con diez a falta de 5 minutos #LPFxTNTSports pic.twitter.com/b8YAzxfjYF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 31, 2023

Pero otra vez Unión fue y casi romper el molde con una media vuelta de Luna Diale que tapó a puro reflejos Cambeses. Lo único que le faltaba al Tate era, para variar, el gol. No hubo tiempo para más y Unión debió conformarse con un punto, ya que hizo todo para ganarlo, pero sigue pagando su falta de poder de fuego en ofensiva.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1620225326604292097 ERA EL TRIUNFO DEL TATENGUE



El pibe Domina, en su debut, casi le da la victoria a Unión sobre el final pero su remate se fue por arriba.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/i7x5nAHeSp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 31, 2023

Síntesis de Banfield-Unión

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Emmanuel Olivera y Emanuel Insúa; Nicolás Bertolo, Alejandro Cabrera, Brahian Aleman y Agustín Urzi; Nicolás Sosa Sánchez y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Javier Sanguinetti.

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Ezequiel Cañete, Enzo Roldán y Mauro Luna Diale; Imanol Machuca, Junior Marabel y Daniel Juárez. DT: Gustavo Munúa.

Cambios en el primer tiempo: 34m. Andrés Chávez por Sebastián Sosa Sánchez (B) y 41m. Kevin Zenón por Cañete (U). En el segundo tiempo: 14m. Thiago Vecino por Marabel y Luciano Aued por Juárez (U); 22m. Ignacio Rodríguez por Bertolo y Alejandro Piedrahita por Urzi (B); 28m. Francisco Gerometta por Vera y Jerónimo Domina por Machuca (U) y 40m. Eric Remedi por Nicolás Sosa Sánchez (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 39m. expulsado Cabrera (B).

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Silvio Trucco.