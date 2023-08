Unión, con todo listo para presentar a su primer refuerzo

LEER MÁS: Luciano Aued ya tiene nuevo club tras marcharse de Unión

El 20 de julio, UNO Santa Fe informó que comenzaba a sonar con fuerza el zaguero uruguayo Matías Rocha. Actualmente en Defensor Sporting, tiene 22 años y se lo estaría siguiendo para potenciar el fondo rojiblanco, que hoy cuenta con escasas alternativas de nivel. Acumula 12 partidos en este 2023 y no marcó goles. Esto siempre y cuando se quede Franco Calderón, con el que se intenta renovar.

Matías Rocha1.jpg Prensa Defensor Sporting

"Tiene 22 años y viene teniendo rodaje. Sorprendió que se apuntara a un extranjero, con todo los problemas que le causó al club, pero quizás se vio una puerta accesible para sumarlo. "Salí de entrenar y me encontré con un cantidad de mensajes y llamadas. Lo primero hice fue comunicarme con mi representante para consultar, porque me sorprendió", confesó hace un par de días el uruguayo Matías Rocha, en charla con el programa Hora 25 Deportes que se emite por AM Oriental 770 .

Pero luego reveló lo más importante: "Si agente más o menos me explicó que había un interés grande, pero la verdad no sé nada. Solo trato de enfocarme en la actualidad. Si sale después algo para mejorar, bienvenido sea".

Por lo que se pudo saber, Matías Rocha tendría ya todo acordado para convertirse en refuerzo de Unión, tomando como referencia que el cupo de extranjeros quedó con cuatro piezas menos tras las salidas de Santiago Mele, Bryan Castrillón, Junior Marabel y Thiago Vecino. El defensor sería el primer refuerzo que anunciaría Unión, una vez que se informe que se levantaron las inhibiciones.