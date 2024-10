Unión, con una nueva sensación de despojo por los arbitrajes

LEER MÁS: Unión no pudo ni supo cómo dar "el gran salto"

En Unión este tipo de fallos ya son vistos de reojo, como consecuencia de que son todos desfavorables, desde los que ocurren en el área contraria, como los que se dan en su propia área, tal es el caso de lo sancionado por Nicolás Ramírez en el partido ante Huracán, que terminó siendo decisivo en el resultado final.

“Perdemos con un penal que estoy acostumbrado a que lo cobren en contra de Unión. Lo que más me jode son las formas que tienen los árbitros. Te desafían y eso me rompe las pelotas. Sucede al revés cuando es para Unión, no van a mirar estas jugadas. Pero no debemos hablar de los árbitros", soltó Cristian González, tras la derrota de Unión.

Y luego, tras el fallo de Nicolás Ramírez, indicó: "Perjudicar a Unión es la más fácil: ante la duda llamamos al VAR y listo. Hay gente que dice que no hable para no perjudicar a Unión, pero hable o no pasa igual. Saben que nos están perjudicando con el arbitraje. Trato de focalizarme en mi equipo. No estaba de acuerdo con el fallo".

Unión, perseguido por los fallos en contra

Unión ya venía de ser perjudicado ante Central Córdoba, en los dos goles. En el primero porque no se percibió la posición adelantada de José Florentín en el tanto de Juan Meli, mientras que en el segundo de Manuel Palavecino no se percibió una clara mano en la mitad de la cancha de Favio Cabral.

Esto no terminó allí, ya que venía de que no le den un claro penal en su goleada ante Argentinos por 3-0 en el 15 de Abril, mientras que contra Sarmiento también se obvió una mano clara de Manuel Insaurralde (no fue deliberada) pero el remate de Gonzalo Morales iba al arco. Y la polémica que primero se dio fue también con Darío Herrera como árbitro, en el empate de Belgrano 1-1 en Córdoba, cuando se obvió una falta previa sobre Enzo Roldán, y no se distinguió la clara posición adelantada de Matías Suárez (autor del tanto).

En esta jugada puntual quedó la sensación de que era imposible que no se cobrara otra cosa que no sea el penal, con la revisión del VAR, ya que la mano es clara. Sin embargo, está claro también que de esa manera no se juzga la acción natural, donde Corvalán le erra a la pelota, que le pega en su brazo derecho.

Las palabras de Cristian González quizás no tengan tanto que ver con esa jugada puntual, sino con el trato que denuncia recibir de los árbitros, y porque la moneda otra vez en este tipo de situaciones cae en el lado del rival.