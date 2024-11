Unión va por otro paso clave hacia la Sudamericana ante Atlético Tucumán en Santa Fe

El Tatengue viene de caer por goleada ante Independiente en Avellaneda, lo que causó sorpresa y preocupación en sus hinchas, dado que venía de dos triunfos consecutivos: había vencido a Gimnasia por 3-2, como visitante, y a Newell's por 2-0, como local.

De no ser por estas irregularidades, hoy se posicionaría mejor en la tabla. No obstante, marcha sexto con 33 unidades, por lo que necesita ganar para no quedar tan lejos de los 42 puntos del Fortín y, de paso, sustentar su lugar en zona de Copa Sudamericana.

festejo unión.jpg Prensa Unión

Por su parte, el Decano viene de vencer por 1-0 a Sarmiento como local. Antes, había empatado 1-1 con Godoy Cruz y se había impuesto ante Lanús por 1-0. Lo cierto es que previo a estos dignos resultados, venía de una muy mala racha donde perdió con River, Belgrano, Tigre y Riestra. Actualmente, se ubica séptimo, con 33 unidades, al igual que su rival de este sábado.

Probables formaciones de Unión y Atlético Tucumán

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Miguel Torrén, Franco Pardo, Claudio Corvalán; Mauro Pitton, Joaquín Mosqueira y Simón Rivero; Adrián Balboa y Nicolás Orsini. DT: Cristián González.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Nestor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Nicolás Castro, Mateo Bajamich; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Hora: 16.45.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: 15 de Abril.