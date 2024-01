“Contento de volver a sumar minutos en lo personal, hace mucho que lo venía deseando, pero la rodilla es algo que hay que cuidar mucho. Tengo la suerte de tener un técnico que también pasó por esta lesión, entonces he hablado mucho con él. La ansiedad de uno es siempre jugar, pero él ya me ha dicho que hay que llevarlo de a poco”, apuntó de movida.

Para después, expresar que "el primer partido no sumé minutos, la intención era tener más entrenamientos con el grupo, más roce. Anoche tuve la oportunidad de jugar los 45 minutos del segundo tiempo. Así que me sentí bien”.

En referencia a las tareas que viene llevando adelante el Tate en el vecino país, Roldán expresó que "en lo grupal creo que estamos haciendo una pretemporada fuerte, muy buena. Tengo mucha fe en el grupo para este año, trabajando a full”.

Unión empató con Nacional y Defensor Sporting, perdiendo la primera serie y ganando en la segunda tanda, siempre por penales. Se viene Universidad César Vallejo, este viernes, para completar su preparación antes de Racing.

“Si bien uno siempre quiere ganar, lo importante es ver dónde estamos parados para corregir errores de cara a lo que viene, que es el primer partido contra Racing”, dijo el exjugador de Boca.

En relación a su nivel, no dudó en afirmar que "terminé muy bien desde lo físico. Un desgaste normal de no tener futbol desde hace aproximadamente dos meses. Creo que con fútbol y con prácticas me voy a sentir muy bien”. Y se mostró motivado para lo que viene: “Me tengo mucha fe para este año, voy a apuntar a estar en mi máximo nivel de vuelta”.

Antes de su despedida, volvió a opinar sobre el rol importante que tiene el DT en el equipo. En este sentido subrayó: "Es muy lindo tenerlo, es un referente para nosotros. Te enseña un montón de cosas tanto adentro como afuera de la cancha. Es muy importante tener un entrenador así, que sabe de esto, que jugó muchísimo tiempo a la pelota”.