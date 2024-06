Unión, con varios competidores de peso por Emmanuel Ojeda

Cristian González ya había querido sumar a Emmanuel Ojeda en el mercado de pases del invierno del año pasado, pero esta alternativa luego quedó en la nada como consecuencia que fue imposible sacarlo por cuestiones económicas y también deportivas.

Emmanuel Ojeda, una obsesión de Kily González en Unión

Con el fin de contentar al DT, los dirigentes de Unión están dispuestos a realizar un esfuerzo por contar con Emmanuel Ojeda, quien llegaría para potenciar un puesto donde el plantel ya cuenta con alternativas de muy buen presente, como Joaquín Mosqueira y Mauro Pittón.

Desde Chile se informa que la decisión de Gustavo Álvarez sería la de que Emmanuel Ojeda salga ahora de Universidad para ganar minutos, pero que vuelva en diciembre, más allá que los resultados determinarán si el DT continuará en su cargo. Vale recordar que hay una mala relación entre las partes, derivado de que el futbolista se negó a jugar como marcador central.

Emmanuel Ojeda.jpg

Juan Calabrese, representante de Emmanuel Ojeda, se refirió a la situación del jugador, y remarcó que lo quiere fuera de Universidad de Chile, A la vez, reconoció varias ofertas, entre ellas de Argentina, donde no solo sonó en Unión sino que también lo hizo en Central Córdoba.

"No hay nada, estamos igual, no hay nada oficial. Hay sondeos pero no presentan la oferta oficial, hay tres o cuatro equipos que están buscándolo pero todavía no me pasan la oferta para yo poder presentársela a la U", comentó en conversación con Radio Cooperativa de Chile.

Las ofertas que tendría Emmanuel Ojeda más allá de la de Unión

En esa misma línea, el agente de Ojeda detalló que “existe lo de Brasil, lo de Argentina e incluso algo de Grecia, pero bueno, estoy esperando a que manden la propuesta”.

Pero lo mejor lo guardaría para el final. Calabrese dejó en exposición el cortocircuito con la U, sincerando que quiere tener a su jugador fuera del club más temprano que tarde.

“A pedido personal, que fuera para ayer. Lo sacaría mañana, lo más antes posible. Preguntan pero no bajan la oferta, de salir va a salir”, sentenció Calabrese.

De esta manera, tras lo manifestado por Luis Spahn por LT9 (AM 1150), en Unión se agilizarán las gestiones para contratar a Emmanuel Ojeda, contando a favor con el conocimiento del jugador con el DT Kily González, aunque con la desventaja con sus competidores y que tiene que ver con el aspecto económico.