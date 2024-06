Por qué Unión todavía no levantó su inhibición en FIFA

Los dirigentes de Unión, a pesar de contar con el dinero de Racing por Juan Nardoni todavía no levantaron la inhibición en FIFA. Los motivos.

Vale recordar que en los dos últimos mercados de pases Unión llegó inhibido en FIFA hasta el mismo día de sus presentaciones ante Racing (en la Copa de la Liga 2023 y en la Copa de la Liga 2024). Esta cuestión mantuvo en vilo al DT Cristian González, ya que hasta último momento no sabía si podría utilizar a las incorporaciones.

Incluso, en una de las tantas charlas que mantuvo el DT de Unión con los medios santafesinos, remarcó la molestia que esa situación le generó, sobre todo porque cuenta con un plantel corto y cualquier ausencia o impedimento para contar jugadores es un problema muy difícil de resolver.

En los últimos días, el tesorero Jorge Císeri admitió que a esta situación en particular la estaba tratando Luis Spahn, y que estaba junto al departamento legal articulando los mecanismos para que Unión deje de estar inhibido en FIFA.

Incluso, se llegó a la información que con el importante monto que le pagó Racing por parte del pase de Juan Nardoni se abonaría lo que reclama Gustavo Munúa, para levantar formalmente la inhibición en FIFA.

Sin embargo, esta semana, en el informe que hace la FIFA, Unión volvió a aparecer inhibido, en una situación que está lejos de preocupar y que obedece a una especulación que está realizando la dirigencia.

La versión oficial de Unión sobre la inhibición en FIFA

"Estamos trabajando justo en eso. Hubo algunas demoras en eso de parte de Racing (por el pago de Juan Nardoni) y ya se va a cumplir", remarcó el presidente Luis Spahn, en el diálogo que mantuvo hace pocas horas con Deporte 9 de LT9 (AM 1150).

Lo concreto es que para que finalice el mercado de pases todavía falta mucho, y a Unión el único inconveniente que le genera el no pago en este momento es no poder utilizar a lo refuerzos cuando se reanude la competencia. De esta manera, el dinero seguiría quedando en la tesorería del club, y no se descarta que recién se efectivice en los días previos al partido ante Estudiantes, tomando como referencia que según trascendió Gustavo Munúa habría declinado en la posibilidad de cobrar los intereses por mora.