Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

Unión definió realizar la parte más importante de su pretemporada en Montevideo, con la Serie Río de la Plata. Todo el detalle de la puesta a punto.

Ovación

16 de diciembre 2025 · 08:46hs
Unión ya definió cómo será su preparación de cara a la próxima temporada y confirmó que realizará parte de la pretemporada en Montevideo, donde volverá a participar de la Serie Río de la Plata, tal como ocurrió en años anteriores. La decisión se terminó de sellar en las últimas horas y marca el rumbo del inicio del ciclo competitivo para el equipo que conduce Leonardo Madelón.

De la idea de Mar del Plata a la decisión de Montevideo

La idea inicial del entrenador era repetir una fórmula conocida: Mar del Plata, destino habitual en sus equipos para encarar los trabajos de preparación. Sin embargo, el contexto económico terminó siendo determinante.

LEER MÁS: Unión mira a Santiago Zurbriggen como posible director deportivo para 2026

Con los números sobre la mesa, la dirigencia optó por descartar esa alternativa y concentrar el plan en Santa Fe y en la posibilidad de viajar a Uruguay, una opción que finalmente se impuso por conveniencia logística y deportiva.

En ese marco, Augusto Madelón, hijo del entrenador, junto a Pablo López, responsable de prensa del plantel profesional, viajaron a Montevideo para recorrer los complejos disponibles, evaluar las condiciones de entrenamiento y, principalmente, avanzar en la organización de los partidos amistosos. Tras esa visita y con un panorama más claro, Unión aceptó la invitación para disputar la Serie Río de la Plata, torneo que le permitirá sumar rodaje internacional en plena puesta a punto.

Todo el detalle de la pretemporada de Unión

La pretemporada rojiblanca comenzará oficialmente el viernes 2 de enero por la tarde en Casa Unión. El sábado el plantel se entrenará en Santa Fe por la mañana y tendrá descanso el domingo. A partir de allí, la carga de trabajo se intensificará: lunes 5, miércoles 7 y viernes 9 habrá doble turno, mientras que martes 6, jueves 8 y sábado 10 las prácticas serán únicamente matutinas.

LEER MÁS: Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

Entre el 10 y el 17 de enero, la delegación se instalará en Buenos Aires, antes de regresar a Santa Fe para encarar la recta final de la preparación. El objetivo será llegar en óptimas condiciones al debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, previsto para el fin de semana del 25 de enero, cuando Unión reciba a Platense en condición de local.

En paralelo al trabajo físico y futbolístico, se espera un mercado de pases intenso, con una profunda renovación del plantel. La pretemporada, los amistosos en Uruguay y la Serie Río de la Plata servirán no solo para ajustar lo físico, sino también para empezar a darle forma a un Unión que busca reinventarse de cara a un nuevo desafío competitivo.

Unión Montevideo Serie Río de La Plata
La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

Premios The Best: se dan a conocer los ganadores con argentinos como candidatos

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026