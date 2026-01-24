Unión vuelve al trabajo y apunta a mejorar su imagen ante Lanús

Tras el empate con Platense, el Tate retomará los entrenamientos en Casa Unión con la mira puesta en Lanús, en busca de una versión más intensa y colectiva.

Luego del empate sin goles ante Platense en el debut del torneo, Unión comenzará este domingo una nueva semana de trabajo en Casa Unión , enfocado en corregir falencias y elevar su rendimiento. El compromiso del jueves ante Lanús aparece como una prueba clave para dejar atrás las dudas de la primera fecha.

El plantel rojiblanco retomará la actividad este domingo por la mañana , después de haber tenido jornada libre, con un cronograma definido por el cuerpo técnico que se extenderá hasta el martes. Las prácticas se desarrollarán desde las 8:30 , apuntando a una puesta a punto integral. La planificación incluye trabajos tácticos y físicos, con la intención de llegar en óptimas condiciones al duelo del jueves 29 , cuando Unión reciba a Lanús en un partido que exigirá una versión más convincente del equipo.

El entrenador Leonardo Madelón es consciente de que el equipo deberá dar un salto en su rendimiento. Ante Platense, al Tatengue le costó sostener la intensidad y el funcionamiento colectivo, dos aspectos que serán eje central de la semana. La idea es ajustar movimientos, mejorar la circulación y lograr mayor presencia ofensiva, cuestiones que no terminaron de aparecer frente al Calamar y que dejaron sensaciones encontradas en el debut.

Brahian Cuello entrenará con el plantel

La principal novedad pasa por Brahian Cuello, quien ya será considerado por el cuerpo técnico. El delantero entrenó con normalidad este jueves con los jugadores no concentrados y este fin de semana se sumará plenamente al grupo principal. Su regreso le brinda a Madelón una variante ofensiva más, en un momento donde el equipo necesita profundidad en ataque y mayor peso en los metros finales para romper defensas cerradas.

El cruce frente al Granate aparece como una oportunidad para que Unión muestre una mejor versión y empiece a marcar su identidad en el torneo. Con trabajo, ajustes y alternativas, el Tatengue buscará transformar las dudas del debut en un punto de partida.