¿Unión y Damián Lizio pueden volver a unir sus caminos?

Damián Lizio pasó por Unión en la temporada 2012-13, la del descenso a la B Nacional pero con un recuerdo imborrable para todos los hinchas, en especial por ese Clásico sin público en la Avenida López y Planes.

Es que en el derby local, con el Tate descendido, a puertas cerradas, anotó ese gol de penal que le sirvió a los rojiblancos para ganar 1-0 en el 15 de Abril.

Luego su carrera siempre siguió en el exterior (Kuwait, Brasil, Chile, Bolivia e Indonesia). Actualmente en Royal Pari (tiene nacionalidad boliviana) charló por LT10 (AM 1020) y reconoció un sondeo para volver al club.

"Se me viene el recuerdo a la cabeza y me saca una sonrisa. Faltó el marco lindo que le da la gente y que lo hace tan especial a este partido. Fue una gran alegría, porque veníamos de descender y dimos una muestra de personalidad", recordó en el inicio respecto a aquel gol en el Clásico de 2013.

LEER MÁS: Unión rechazó la idea de San Lorenzo y solo acepta dinero

Más adelante, respecto a la situación personal en Bolivia con la pandemia como gran protagonista, apuntó que "estamos bien, más allá de la situación. Ya son varios meses ya en cuarentena y todo preocupa, pero gracias a Dios de salud estamos bien. En Bolivia está bravo el tema, porque el sistema de salud está colapsado. Así que esperando novedades respecto al fútbol. Viendo qué pasa y entrenando para no perder condición física".

El extremo no esquivó hablar de los comentarios que llegaron a la capital provincial, respecto a la posibilidad de volver para edificar el segundo proceso con la camiseta de Unión. En este sentido, enfatizó: "Tengo algún comentario que me hizo mi representante. De una gestión en Unión, con quién se estaría hablando, pero no sé más que eso. Sería una linda posibilidad de volver por todo lo vivido en el corto tiempo y por el cariño que le agarré a Unión".

Lizio2.jpg Damián Lizio pasó por Unión en la temporada 2012-13. UNO Santa Fe

Como se dijo en el inicio de la presente nota, el bolso de Lizio siempre estuvo preparado para recorrer varios países desde que abandonó la Avenida López y Planes. El protagonista lo sintetizó al apuntar que "pasé por varios países después de 2013. Cuando me alejé fue producto de una chance muy buena en Kuwait. Después anduve por Chile, Brasil, Bolivia e Indonesia".

LEER MÁS: San Lorenzo le ofrece jugadores a Unión a cambio de la deuda

En todos estos años, Papelito admitió que "estoy más maduro. Con el paso de los años uno pierde quizás capacidades físicas, pero le suma visión de partido. Puedo decir que soy un jugador más completo".

Antes de su despedida, agregó que "el fútbol argentino despierta la ilusión de volver. Es de los más competitivos en el continente y uno se siente cómodo, porque lo vivió de chico, por la pasión y las ganas que hay. No hay otro que tenga todo esto en el mundo. Entonces siempre que surgen chances de volver uno se motiva, pero hay factores que pueden acercarte o alejarte. Es factible mi regreso a Argentina. Hoy estoy más tranquilo en lo económico y me fijo más que nada en lo deportivo. Lo priorizo sin dudas, además del bienestar de la familia".