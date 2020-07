En Unión comienzan a aclarase varios panoramas. Después de terminar de confirmarse el cuerpo técnico de Juan Azconzábal, se da paso a otros temas pensando en el armado del próximo plantel. Si bien es cierto que recién se lo espera en Santa Fe cerca de fin de julio, el DT está en permanente diálogo con los dirigentes. Un tema que todavía no tiene una definición es la posible continuidad de Sebastián Moyano, que el pasado 30 de junio terminó su contrato. Un tema importante, ya que habría una superpoblación de arqueros.

• LEER MÁS: Jonathan Bottinelli, cada día más lejos de Unión

El Tate tenía una opción de compra por el 50% del golero a cambio de 250.000 dólares, sin embargo por la pandemia del coronavirus no pudo ser factible y se pensó en una tratativa, quizás con un contrato más extenso, pero sin erogar dinero por la ficha. Por ahora, no hubo mayores avances y a esta altura ya es una incógnita saber si seguirá. Por las dudas, se habría hecho sondeos por Daniel Sappa, que dejó Arsenal para volver a Estudiantes, que no lo tendría en cuenta.

Sebastián Moyano.jpg Por ahora no hay definición a la continuidad de Sebastián Moyano en Unión. Prensa Unión

Fue solo un acercamiento, pero un claro indicio que por las dudas que quiere abrir el paraguas. El tema es que Juan Azconzábal deberá decidir con cuántos arqueros quiere contar. Quedaron Marcos Peano y Federico Bonansea, y retornar de respectivas cesiones Joaquín Papaleo (titular y capitán de Santamerina de Tandil) e Ignacio Arce (titular en San Martín de Tucumán, puntero de la Primera Nacional).

• LEER MÁS: El cuerpo técnico de Unión empezó a llegar a Santa Fe

Está más que claro que no todos podrán quedarse y el DT analiza qué es lo mejor para el nuevo proyecto de Unión. Da la sensación que la meta es retener a Sebastián Moyano, pero en caso que no se logre un acuerdo se pretendería a uno que venga a jugar, quedando estos cuatro nombres entre los que deberían pelear por ser el sustituto.

Marcos Peano.jpg La idea de Unión sería ceder a Marcos Peano. Foto: Prensa Unión

La idea sería prestar a Marcos Peano, ya que es patrimonio de la institución, mientras que Federico Bonansea seguiría en reserva. El gran interrogante estaría entre Joaquín Papaleo (26 años) e Ignacio Arce (28 años). Ya salieron varias veces por falta de chances y es muy factible que ya no se siga por el mismo camino.

• LEER MÁS: Se cumplen 24 años del ascenso de Unión en Alta Córdoba

Se baraja que, en caso que Juan Azconzábal no considere a uno ellos –o a ninguno de los dos–, se podría pensar ya en rescindir contrato. Una situación que se repite hace varios años y, por más que haya expectativas, nunca los chicos del club logran afianzarse y siempre viene alguien más. Algo para plantearse de ahora más.

• LEER MÁS: Una venta frustrada que termina perjudicando a Unión

En medio de las idas y vueltas respecto a cuándo comenzará nuevamente el fútbol, en Unión se define qué pasará con los arqueros. ¿Cuál será la postura de Juan Azconzábal?