La novela entre Unión y Jonathan Bottinelli está lejos de resolverse. Es uno de los tres casos (los otros dos son Sebastián Moyano y Federico Milo) que siguen en suspenso. Mucho se dijo después del 30 de junio pero aún se espera la primera palabra oficial de Juan Azconzábal como DT de Unión.

El experimentado defensor charló este sábado en el programa Puro Fútbol (FM Late 93.1) y en el inicio reconoció que "yo quiero seguir jugando pero nadie de Unión se comunicó conmigo. Es un momento de mucha incertidumbre. En lo personal, entrené hasta el 30 de junio con el profe de Unión. Hacía 110 días que no teníamos técnico y fue quien se puso el equipo al hombro".

Más adelante, apuntó que "hoy estoy entrenando con un profe particular, a él le pasé la rutina de lo que venía haciendo con los chicos de Unión, pero ya me conoce porque entreno con él desde hace 10 años".

Bottinelli.png Jonathan Bottinelli entrena en Buenos Aires junto a un PF particular a la espera de novedades en Unión tras quedar libre el 30 de junio

Respecto a la modalidad de trabajo, Bottinelli aseveró: "Los entrenamientos varían, algunos son con días donde hacemos ejercicios de fuerza, otros días intermitente, en otros nos ocupamos de la movilidad. Los entrenamientos son de lunes a sábado. Yo voy a correr a un campo cerca de mi casa. Fue una buen inversión comprar elementos de gimnasio".

Cuando le tocó hablar de sus compañeros, detalló que "los chicos que están en Santa Fe corren en la calle, a ellos se les hizo un poco más fácil porque no hay tanta circulación. A mí no me gusta correr en la calle, no me gusta que me digan cosas, por eso me voy temprano a la mañana a ese campito y corro solo".

Esta pandemia permitió realizar muchas cosas que en una vida normal un futbolista no podía llevar adelante. En este sentido, el capitán de Unión la última temporada sostuvo que "en los tiempos libres me mantengo ocupado haciendo el curso de técnico y asesor deportivo, también ayudo a mis hijos con la tarea. Estoy viendo mucho fútbol, trato de ver entrenamientos del Leeds de Bielsa".

Si uno se sienta a ver la gama de partidos que llegan desde Europa, verá que el contexto es difícil, con partidos que se disputan a puertas cerradas. En este sentido disparó: "Como jugador me tocó vivir todo: ambas hinchadas, con una sola, partidos a puertas cerradas, pero verlo en Europa así es una locura. Estoy ansioso porque vuelva el fútbol, estoy en una etapa de mi carrera donde no puedo regalar tiempo".

En otro tramo de la charla puntualizó que "gracias a Dios no tuve grandes lesiones en mi carrera, se que no voy a tener problemas para volver a jugar. El tema es entender de que manera vamos a vivir el Fútbol en esta nueva etapa".

Antes de su despedida, recalcó que "yo estoy abierto a escuchar todas las propuestas, me quiero quedar en primera pero se que hay muchos equipos de ascenso con chances de subir. Ojalá me pueda quedar en Unión, me siento cómodo en Santa Fe y la gente me trata muy bien".