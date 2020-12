Unión y la necesidad imperiosa de ganar como local

Por la Copa Diego Maradona protagonizó cuatro partidos de local. Empató con Arsenal 0-0, venció a Racing 2-0 y perdió ante Atlético Tucumán 5-3 y frente a Defensa y Justicia por 3-1. En consecuencia, acumula dos derrotas seguidas y recibiendo ocho goles en contra. Por el torneo local, la efectividad es del 33%.

Mientras que por la Copa Sudamericana la cosecha es aún peor, ya que no logró ganar, acumulando una derrota ante Emelec por 1-0 y un empate ante Bahía 0-0. Es decir que sobre seis puntos en juego, tan solo obtuvo uno que no le sirvió ya que fue eliminado de la competencia, no marcando goles. Y su efectividad es del 16%.

Números alarmantes y que lo privaron a Unión de conseguir los objetivos planteados. Quedó afuera de la Sudamericana ante un mediocre equipo como el Bahía y jugando como local. Y perdió con Atlético Tucumán que ya estaba clasificando, siendo que con un empate el Tate clasificaba a la Fase Campeonato.

Por ello es que ante Lanús está obligado a ganar, está claro que no será sencillo, pero si pretende tener alguna esperanza de clasificar primero en su grupo tendrá que derrotar al Granate. No solo para volver al triunfo, sino también para maquillar esta campaña muy negativa jugando como local.