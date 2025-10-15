Madelón, con dudas en todas las líneas para levantar a Unión

Leonardo Madelón todavía no ordenó una práctica de fútbol, pero podría meter cambios entre los titulares de Unión en todas las líneas para recibir a Defensa.

Tras un inicio irregular, Unión atraviesa un momento delicado en la Zona A del Torneo de la Liga Profesional, acumulando cuatro partidos sin victorias. El Tatengue cayó ante Aldosivi (2-0 en Santa Fe) y Central Córdoba (3-1 en Santiago del Estero), y previamente había empatado frente a Independiente Rivadavia (2-2 en Santa Fe) y Banfield (0-0 en el Florencio Sola).

Con la mente puesta en el próximo compromiso, Leonardo Madelón tendrá prácticamente a todo el plantel a disposición para el partido del martes 21 de octubre a las 19.15 ante Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. Tras más de diez días de recuperación, Diego Armando Díaz fue dado de alta luego de una descompensación, mientras que Marcelo Estigarribia superó una sinovitis , aunque arrastra algunas molestias. Ambos podrían ser titulares.

En cuanto a la alineación, Madelón mantiene dudas en todas las líneas. En la defensa podría haber novedades: Juan Pablo Ludueña podría reemplazar al uruguayo Maizon Rodríguez o a Valentín Fascendini, mientras que Claudio Corvalán aparece como alternativa tanto de central como de lateral izquierdo. Esto permitiría que Mateo Del Blanco se adelante al mediocampo, con Franco Fragapane ocupando su lugar en la ofensiva.

En la mitad de la cancha, la duda recae entre Augusto Solari y Julián Palacios, aunque este último también presenta una situación particular que será evaluada. No se descarta el ingreso de Rafael Profini, mientras que Mauro Pittón y Mauricio Martínez parecen intocables en la zona media. En la delantera, la vuelta de Estigarribia podría darse por Nicolás Palavecino, acompañando a Cristian Tarragona.

El equipo con dudas y ¿una prueba para Unión?

La probable alineación que baraja Madelón sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Rodríguez o Ludueña, Fascendini o Ludueña o Corvalán y Del Blanco o Corvalán; Palacio o Solari, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Fragapane o Del Blanco; Estigarribia y Cristian Tarragona.

Además, para llegar con ritmo al duelo, no se descarta que Unión organice un amistoso preparatorio contra Independiente de Santo Tomé, equipo de la Liga Santafesina con el que habitualmente realiza encuentros de práctica cuando lo considera necesario.

Con el objetivo de cortar la racha negativa y recuperar confianza, Unión buscará aprovechar la recuperación de jugadores claves y el pleno conocimiento de Madelón del plantel para retomar la senda del triunfo frente a Defensa y Justicia.