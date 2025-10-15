Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, con dudas en todas las líneas para levantar a Unión

Leonardo Madelón todavía no ordenó una práctica de fútbol, pero podría meter cambios entre los titulares de Unión en todas las líneas para recibir a Defensa.

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2025 · 12:39hs
Madelón, con dudas en todas las líneas para levantar a Unión

Prensa Unión

Tras un inicio irregular, Unión atraviesa un momento delicado en la Zona A del Torneo de la Liga Profesional, acumulando cuatro partidos sin victorias. El Tatengue cayó ante Aldosivi (2-0 en Santa Fe) y Central Córdoba (3-1 en Santiago del Estero), y previamente había empatado frente a Independiente Rivadavia (2-2 en Santa Fe) y Banfield (0-0 en el Florencio Sola).

La mente en el Halcón

Con la mente puesta en el próximo compromiso, Leonardo Madelón tendrá prácticamente a todo el plantel a disposición para el partido del martes 21 de octubre a las 19.15 ante Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. Tras más de diez días de recuperación, Diego Armando Díaz fue dado de alta luego de una descompensación, mientras que Marcelo Estigarribia superó una sinovitis, aunque arrastra algunas molestias. Ambos podrían ser titulares.

LEER MÁS: Unión, uno de los planteles que más subió su valor en 2026

En cuanto a la alineación, Madelón mantiene dudas en todas las líneas. En la defensa podría haber novedades: Juan Pablo Ludueña podría reemplazar al uruguayo Maizon Rodríguez o a Valentín Fascendini, mientras que Claudio Corvalán aparece como alternativa tanto de central como de lateral izquierdo. Esto permitiría que Mateo Del Blanco se adelante al mediocampo, con Franco Fragapane ocupando su lugar en la ofensiva.

En la mitad de la cancha, la duda recae entre Augusto Solari y Julián Palacios, aunque este último también presenta una situación particular que será evaluada. No se descarta el ingreso de Rafael Profini, mientras que Mauro Pittón y Mauricio Martínez parecen intocables en la zona media. En la delantera, la vuelta de Estigarribia podría darse por Nicolás Palavecino, acompañando a Cristian Tarragona.

El equipo con dudas y ¿una prueba para Unión?

La probable alineación que baraja Madelón sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Rodríguez o Ludueña, Fascendini o Ludueña o Corvalán y Del Blanco o Corvalán; Palacio o Solari, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Fragapane o Del Blanco; Estigarribia y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Además, para llegar con ritmo al duelo, no se descarta que Unión organice un amistoso preparatorio contra Independiente de Santo Tomé, equipo de la Liga Santafesina con el que habitualmente realiza encuentros de práctica cuando lo considera necesario.

Con el objetivo de cortar la racha negativa y recuperar confianza, Unión buscará aprovechar la recuperación de jugadores claves y el pleno conocimiento de Madelón del plantel para retomar la senda del triunfo frente a Defensa y Justicia.

Unión Defensa Madelón
Noticias relacionadas
colon (sj) goleo a union y es puntero del clausura de liga santafesina

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

avances concretos entre union y la familia malvicino por la compra de casasol

Avances concretos entre Unión y la familia Malvicino por la compra de Casasol

union busca destrabar el pago de sueldos tras el embargo por el caso malcorra

Unión busca destrabar el pago de sueldos tras el embargo por el caso Malcorra

incertidumbre en union: versiones cruzadas sobre el futuro de casasol

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

Lo último

Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: El 26 de octubre es Libertad o Comunismo

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: "El 26 de octubre es Libertad o Comunismo"

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Último Momento
Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: El 26 de octubre es Libertad o Comunismo

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: "El 26 de octubre es Libertad o Comunismo"

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Quiénes son los jugadores de Primera que serán titulares en la Reserva de Colón

Quiénes son los jugadores de Primera que serán titulares en la Reserva de Colón

Refuerzan la prevención frente al brote de fiebre amarilla en la región

Refuerzan la prevención frente al brote de fiebre amarilla en la región

Ovación
Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos