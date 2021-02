Unión y un nuevo nombre para coordinar las inferiores

En este 2021, la dirigencia rojiblanca fue a la carga por Sebastián Pait quien se había desvinculado de Vélez. Con muy buenos antecentes coordinando el fútbol juvenil del Fortín, fue el principal apuntado por el Tate, sin embargo Pait aguarda por una propuesta del exterior.

Se mencionó también la chance de Fabio Radaelli, quien estuvo trabajando en Aldosivi. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a sonar el nombre de Hermes Desio, quien en diciembre se desvinculó de Talleres. Desio estuvo trabajando en la coordinación de los juveniles de la Selección Argentina.

Tras su paso por las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, Desio asumió en el 2017 como coordinador general de las selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino y durante este periodo, la estructura de selecciones juveniles logró una gran transformación.

En ese lapso la Argentina se ubicó en los primeros planos de las diferentes competencias internacionales en sus respectivas categorías. Fue campeón sudamericano Sub 15 en 2017, Sub 17 en 2019 y Sub 20 en 2019, además de subcampeón sudamericano sub 15 en 2019.

Desio estuvo tan solo un año en Talleres durante el 2020 y en diciembre del año pasado le puso fin a su ciclo en el club cordobés. Por ello, es que Unión estaría interesado en contar con sus servicios, producto de sus buenos antecedentes al frente del seleccionado nacional.