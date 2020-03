Unión ya piensa en Arsenal con importantes novedades

Unión cerró la Superligacon un fuerte golpe que le propinó Vélez en Santa Fe. El 3-0 quizás suena a mucho, pero si se hila fino, la realidad es que era más probable el 4-0 que el 3-1. Una merma considerable en un equipo que venía de levantar bastante ante Godoy Cruz, pero que sintió la eliminación inesperada de la Copa Argentina a manos de Dock Sud (de la Primera C) en los penales. Por eso ahora se transita el mal trago y desde este martes ya se volverá a foja cero para empezar a diagramar el debut en la Copa Superliga. Justamente le tocará arrancar como local el domingo, desde las 15.30, ante Arsenal, que terminó en alza y fue considerado una de las gratas sorpresas del campeonato.

Finalizó un certamen que dejó muchos saldos, sobre todo desde lo numérico, ya que la cosecha no colmó la expectativas. Sin dudas que el recambio le está costando más de la cuenta, además del tiempo. Pero tampoco hay lugar para lamentos, porque la temporada todavía no finalizó y ya habrá época de balances.

El plantel lo entiende y por ende, se mentaliza en arrancar con el pie derecho el flamante torneo con el que se despedirá la Superliga para que dé lugar a la Liga Profesional Argentina. Pensando en este cotejo ante Arsenal, el entrenador Leonardo Madelón, que se llamó a silencio y no dio la tradicional conferencia de prensa después del cotejo ante el Fortín, tiene algunos datos en cuenta.

Gabriel Carabajal.jpg Gabriel Carabajal está en condiciones de ser tenido en cuenta en Unión. Foto: prensa Unión. Prensa Unión

Está en condiciones reglamentarias de volver Gabriel Carabajal tras cumplir la fecha de suspensión por su expulsión ante el Tomba. Justamente es un jugador que puede darle algo distinto a la formación, pero la realidad es que sus intermitencias le restaron chances y el que tuvo su oportunidad fue Braian Álvarez, que tampoco convenció.

Después, se esperará por la evolución del uruguayo Sebastián Assis, que arrastra una molestia física en la rodilla que no le permitía moverse con tranquilidad. Se desempeña en un lugar neurálgico de la cancha y por eso se le hará un seguimiento, pese a que no viene siendo titular. Lo mismo para Fernando Elizari, que todavía no pudo debutar desde su arribo para este semestre.

Unión.jpg Unión retomará los entrenamientos este miércoles pensando en Arsenal por la Copa Superliga. Foto: prensa Unión

Es complicado saber qué tiene en mente Leonardo Madelón. Más que nada, respecto a la confección de los posibles 11. Por ahí la defensa se mantendría amén de los errores que se vienen dando y si hay dudas, estarían de mitad de cancha en adelante. En consecuencia, será importante lo que empiece a darse a partir de este miércoles cuando Unión retome los entrenamientos por la mañana en el Predio Casasol. El Tate necesita salir rápido para no caer en un pozo y tener que remar muy de atrás en la Copa Superliga.