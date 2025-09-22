Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya planifica el duelo ante Banfield: ensayo y preparación en Casasol

El plantel de Unión volvió a trabajar en Casasol con la mira en Banfield. Los suplentes jugarán en el 15 de Abril, a la tarde, ante Independiente (ST).

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2025 · 10:59hs
Unión ya planifica el duelo ante Banfield: ensayo y preparación en Casasol

prensa Unión

Desde este lunes, Unión comenzó a trabajar en Casasol con la vista puesta en el próximo compromiso de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura, cuando visite a Banfield, el viernes a las 19, en el estadio Florencio Sola del sur del Gran Buenos Aires.

LEER MÁS: El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

El Tatengue, pese al empate 2-2 ante Independiente Rivadavia en el 15 de Abril, sigue liderando la zona en soledad ya que perdió Barracas Central, empataron Boca y Central Córdoba, y perdió Banfield, su próximo rival, ante quien buscará prolongar su ventaja.

Ensayo ante Independiente de Santo Tomé

Como adelantó en conferencia de prensa el propio Leonardo Madelón, desde las 19.30 se realizará un ensayo formal ante Independiente de Santo Tomé en el estadio 15 de Abril.

La intención del entrenador es darle rodaje a quienes tuvieron poco o ningún protagonismo ante el equipo mendocino, como Claudio Corvalán, Juan Pablo Luduela, Lucas Gamba y Agustín Colazo, o jugadores que participaron de manera parcial, como Nicolás Palavecino y Diego Armando Díaz.

Posibilidad de repetir la formación

La buena noticia para Madelón es que no hay lesionados ni suspendidos, lo que le permite pensar en repetir por tercera vez consecutiva a los 11 titulares. La continuidad de la formación podría darle al equipo mayor solidez y confianza, especialmente en un duelo clave para mantener el liderazgo en la Zona A.

LEER MÁS: El punto le sirvió a Unión para cerrar la fecha 9 como único líder de la Zona A

Unión sigue concentrado en su preparación, con la premisa de mantener el rendimiento que le permitió llegar a la punta, y con la certeza de que el partido ante Banfield será un desafío importante para seguir afirmando su posición en el torneo.

Unión Banfield Casasol
Noticias relacionadas
Tarragona es goleador y figura en Unión.

Tarragona es determinante para que Unión sea el líder en la Zona A

Unión está entre los dos equipos más goleadores del fútbol argentino.

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

A Unión le cuesta más jugando en el 15 de Abril.

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

tarragona: union esta arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Lo último

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Último Momento
Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

¿Cuánto cuesta viajar desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Salta o Iguazú?

¿Cuánto cuesta viajar desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Salta o Iguazú?

Ovación
Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Belgrano y Newells, con asuntos pendientes en Córdoba

Belgrano y Newell's, con asuntos pendientes en Córdoba

Policiales
Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"