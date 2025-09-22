Unión ya planifica el duelo ante Banfield: ensayo y preparación en Casasol

El plantel de Unión volvió a trabajar en Casasol con la mira en Banfield. Los suplentes jugarán en el 15 de Abril, a la tarde, ante Independiente (ST).

Desde este lunes, Unión comenzó a trabajar en Casasol con la vista puesta en el próximo compromiso de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura, cuando visite a Banfield, el viernes a las 19, en el estadio Florencio Sola del sur del Gran Buenos Aires.

El Tatengue, pese al empate 2-2 ante Independiente Rivadavia en el 15 de Abril, sigue liderando la zona en soledad ya que perdió Barracas Central, empataron Boca y Central Córdoba, y perdió Banfield, su próximo rival, ante quien buscará prolongar su ventaja.

Ensayo ante Independiente de Santo Tomé

Como adelantó en conferencia de prensa el propio Leonardo Madelón, desde las 19.30 se realizará un ensayo formal ante Independiente de Santo Tomé en el estadio 15 de Abril.

La intención del entrenador es darle rodaje a quienes tuvieron poco o ningún protagonismo ante el equipo mendocino, como Claudio Corvalán, Juan Pablo Luduela, Lucas Gamba y Agustín Colazo, o jugadores que participaron de manera parcial, como Nicolás Palavecino y Diego Armando Díaz.

Posibilidad de repetir la formación

La buena noticia para Madelón es que no hay lesionados ni suspendidos, lo que le permite pensar en repetir por tercera vez consecutiva a los 11 titulares. La continuidad de la formación podría darle al equipo mayor solidez y confianza, especialmente en un duelo clave para mantener el liderazgo en la Zona A.

Unión sigue concentrado en su preparación, con la premisa de mantener el rendimiento que le permitió llegar a la punta, y con la certeza de que el partido ante Banfield será un desafío importante para seguir afirmando su posición en el torneo.