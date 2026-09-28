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Unión busca potenciar su cantera y ya tiene nuevos juveniles en el radar para Primera

Leonardo Madelón observa con atención a un defensor de Reserva que todavía no debutó y podría empezar a trabajar de manera habitual con el plantel profesional.

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 15:54hs
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Unión busca potenciar su cantera y ya tiene nuevos juveniles en el radar para Primera

El parate por la fecha FIFA le dio a Leonardo Madelón una oportunidad que no siempre aparece durante la competencia: observar más de cerca a los futbolistas que buscan ganarse un lugar en Unión. Entre los juveniles que aparecen en esa consideración está Ignacio Isla, defensor de Reserva que todavía no tuvo su estreno en Primera, pero que empieza a ser seguido con mayor atención por el cuerpo técnico.

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Una puerta que se abre para los juveniles

Durante este Clausura, Madelón viene demostrando que no tiene problemas en recurrir a los futbolistas formados en el club cuando entiende que pueden aportarle soluciones. La aparición de Tomás Fagioli, que ya tuvo su debut como defensor, es una muestra de esa búsqueda.

Además, la salida de Maizon Rodríguez dejó un espacio dentro del plantel profesional que finalmente no fue ocupado con una incorporación. Ese escenario genera mayores posibilidades para los chicos que vienen creciendo en las divisiones inferiores y que esperan su oportunidad.

El último fin de semana sin competencia oficial también fue aprovechado por el entrenador para realizar dos amistosos. La intención fue darle minutos a aquellos jugadores con menor rodaje y, al mismo tiempo, evaluar alternativas pensando en lo que viene.

En ese contexto, Ignacio Isla aparece como uno de los nombres que Madelón tiene bajo la lupa. El defensor es una pieza importante en la Reserva y su evolución viene siendo seguida desde el cuerpo técnico.

Isla espera su oportunidad en Primera

El juvenil ya tuvo varias convocatorias para integrar el banco de suplentes de Unión, aunque todavía no pudo sumar minutos oficiales. Ahora, el objetivo sería diferente y mucho más concreto: que comience a entrenar con mayor frecuencia junto al plantel profesional.

La idea no implica apurar los tiempos del futbolista, sino incorporarlo progresivamente a una dinámica de Primera para que pueda competir por un lugar cuando el entrenador lo considere necesario.

Con un plantel que perdió alternativas y una situación que no permitió cubrir todos los espacios mediante incorporaciones, Madelón vuelve a mirar hacia abajo. La Reserva aparece como un semillero de soluciones y Isla puede convertirse en una de las próximas apuestas del entrenador.

El defensor todavía no debutó, pero ya conoce lo que significa estar cerca del primer equipo. Ahora buscará dar el siguiente paso y transformar esas convocatorias al banco en una presencia cada vez más habitual dentro del grupo profesional.

Unión cantera juveniles primera
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