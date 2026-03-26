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Profini, confiado en la poderío de Unión: "El despliegue es el ADN de este equipo"

Rafael Profini se afianzó como titular en 2026 tras la salida de Mauricio Martínez y atraviesa su mejor momento en Unión. Autocrítico por la última derrota, destacó el presente del equipo y el crecimiento personal.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 09:15hs
Profini, confiado en la poderío de Unión: El despliegue es el ADN de este equipo

Prensa Unión

En un semestre donde Unión encontró regularidad y protagonismo, uno de los nombres que emergió con fuerza es el de Rafael Profini. El mediocampista central, que se consolidó como titular indiscutido tras la salida de Mauricio Martínez, atraviesa un presente que lo tiene como uno de los puntos más altos del equipo.

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En diálogo con Unión Play, por Aire de Santa Fe (FM 91.1), el volante no ocultó su satisfacción: “La verdad que muy contento por el presente, tanto mío como del equipo. Creo que estamos haciendo un gran torneo”, afirmó.

Rafael Profini, autocrítica tras el golpe de Unión

Pese al buen momento general, Profini también se detuvo en la derrota reciente, que dejó un sabor amargo en el plantel. “La miramos 200 veces. Fueron muchos errores en una sola jugada, distracciones que hoy no se pueden tener. Los partidos se definen por detalles”, reconoció sobre el gol sufrido de tiro libre.

En esa línea, remarcó que el equipo sintió que merecía más: “Nos sentimos superiores todo el partido, pero una distracción y el rival aprovechó. Nos quedamos con la manos vacías”.

Unión y su ADN: intensidad y despliegue

El mediocampista destacó una de las principales virtudes del equipo: “Eso es el ADN de este grupo: el despliegue físico. Hay que sostenerlo hasta el final del torneo para pelear bien arriba”.

Además, llevó tranquilidad en cuanto a lo físico, en medio de una seguidilla exigente: “Estamos bien. Somos un plantel joven que aguanta estos partidos seguidos. Lo mío fue solo una molestia, ya pasó”.

Sociedad con experiencia

En el mediocampo, Profini comparte funciones con un referente como Mauro Pittón, a quien valoró especialmente: “Me ayuda mucho. Corre como si tuviera 20 años. Me ordena, me habla, me da indicaciones. Estoy muy contento de jugar al lado de él”.

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Rafael Profini es uno de los jugadores más regulares que viene mostrando Unión en 2026.

Incluso explicó cómo se reparten las responsabilidades: “Tratamos de manejarnos: si uno va, el otro se queda. Últimamente me estoy soltando un poco más, él me da esa libertad”.

De defensor a volante central

Uno de los aspectos más llamativos de su carrera es su reconversión. Formado como defensor, hoy se adueñó del mediocampo. “Hoy soy cinco, sí. Me siento bien ahí”, aseguró.

El cambio se dio en 2025, impulsado por Cristian González: “Había muchos centrales y me empezó a probar de volante central. Me tocó la oportunidad y la aproveché”.

El sueño cumplido y el camino recorrido

Profini también repasó su historia en el club, al que llegó en 2020 desde su pueblo, San José de la Esquina: “Uno hace mucho esfuerzo para estar ahí. Hacer un gol en Primera, con tu gente, es lo que uno sueña”, recordó sobre su primer tanto.

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Desde inferiores hasta Primera, su crecimiento fue constante, aunque no exento de incertidumbre: “Estuve a punto de irme a préstamo, pero se cayó. Hay que estar preparado para los momentos. Yo lo estuve”.

Con la mira en lo que viene

De cara a los próximos desafíos, el volante anticipó que el grupo ya se enfoca en lo que viene: “Sabemos que todos los partidos son duros, más en Copa Argentina. Lo vamos a trabajar con la importancia que se merece”.

Con humildad, autocrítica y un rendimiento en alza, Profini se ganó su lugar en Unión. Hoy, es mucho más que una apuesta: es una realidad que sostiene el presente futbolístico del equipo.

Unión Rafael Profini Mauro Pittón
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