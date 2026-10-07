Unión ya tiene hoja de ruta: cuándo jugará ante Riestra, Estudiantes y Newell's

El Tatengue tiene definidos sus próximos tres partidos del Clausura: jugará dos veces como visitante y recibirá a Estudiantes en el 15 de Abril.

Unión ya conoce cómo continuará su recorrido en el Torneo Clausura una vez que termine su compromiso ante Defensa y Justicia. El equipo de Leonardo Madelón afrontará tres encuentros en un lapso de 13 días, con dos compromisos fuera de Santa Fe y uno como local. Riestra, Estudiantes y Newell's serán los próximos rivales del conjunto rojiblanco.

LEER MÁS: El posible día en el que Unión visitaría a Deportivo Riestra

Tres partidos que pueden cambiar el panorama

Luego del encuentro de este viernes frente a Defensa y Justicia, Unión volverá a tener acción el lunes 19 de octubre. En esa oportunidad, deberá trasladarse para medirse con Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la decimotercera jornada del certamen.

El duelo en Buenos Aires será el primero de una serie exigente para el equipo de Madelón. El Tatengue necesita empezar a recuperar terreno después de una racha negativa que incluyó derrotas frente a Talleres, Independiente y Boca.

La seguidilla continuará una semana después, aunque esta vez Unión tendrá la posibilidad de jugar en casa. El lunes 26 de octubre, por la fecha 14, recibirá a Estudiantes en el estadio 15 de Abril.

El choque ante el Pincha aparece como una instancia importante para el conjunto santafesino. Jugar ante su público puede convertirse en una ventaja para intentar recuperar confianza, sumar de a tres y volver a acercarse a la zona de clasificación.

El cierre será lejos de Santa Fe

Después del compromiso frente a Estudiantes, Unión tendrá que volver a preparar las valijas. El domingo 1 de noviembre visitará a Newell's en Rosario, en el encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato.

De esta manera, el conjunto rojiblanco tendrá una agenda cargada y con poco margen para recuperar energías entre partido y partido. La planificación física será uno de los aspectos que deberá administrar Madelón para afrontar esta etapa.

El calendario confirmado quedó de la siguiente manera:

Fecha 13: Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre.

Fecha 14: Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre.

Fecha 15: Newell's vs. Unión — domingo 1 de noviembre.

El desafío será aprovechar esta seguidilla para volver a sumar con regularidad. Unión necesita resultados que le permitan escalar posiciones en la Zona A y mantenerse con posibilidades de ingresar a los playoffs.

Para Madelón, además, será una oportunidad para encontrar respuestas en un equipo que busca dejar atrás el mal momento. Con dos visitas y un partido en el 15 de Abril, el Tatengue afrontará un tramo que puede ser decisivo para sus aspiraciones en el Clausura.