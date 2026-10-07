Unión afronta un compromiso determinante para sus aspiraciones en la Zona A del certamen. Este viernes, a partir de las 21.45, el equipo rojiblanco chocará ante Defensa y Justicia por la 12ª fecha. Luego de tres caídas en fila —la última por 3-0 en La Bombonera ante Boca—, la urgencia pasa por hacerse fuerte en la Avenida López y Planes. La apertura del Estadio 15 de Abril está prevista para las 19.45.
Camino a la cancha: lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril
Unión necesita reaccionar en el 15 de Abril. El club difundió los accesos, requisitos de cuota y precios para el duelo de este viernes a las 21:45.
Por Ovación
A través de sus canales oficiales, el club publicó las pautas organizativas. La premisa principal es que no habrá expendio presencial en las boleterías del estadio; la venta de plateas y generales se realiza de manera totalmente virtual en la plataforma Boletería VIP.
Lo que debe saber el socio de Unión para ingresar al 15 de Abril
Carnet y cuota social: Para cruzar los molinetes se exigirá el carnet físico con el pago del mes de septiembre al día.
Documentación: Es obligatorio asistir con el DNI en mano.
Puesta al día al instante: Quienes registren mora no sufrirán más la retención de su carnet. Podrán abonar el saldoadeudado desde sus dispositivos móviles ingresando a caunion.boleteriavip.com.ar y quedar habilitados en el acto.
Fallas tecnológicas: Si un carnet presenta inconvenientes o fallas técnicas al momento del control, será retenido pero el asociado podrá ingresar presentando su DNI.
Menores e infantiles: Los niños de hasta 3 años ingresan sin cargo a sectores de platea junto a un adulto socio, debiendo hacer la vinculación previa de carnet en la Oficina de Socios (máximo un menor por adulto).
Sectores reservados: El Codo de Damas y Jubilados se mantiene como espacio exclusivo para la masa societaria.
Atención presencial en sede social (Oficina de Socios):
Miércoles y jueves: 9:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 hs.
Viernes (día del partido): 9:00 a 17:00 hs (de corrido).
Cuadro de precios y ubicacionesSectorSociosNo SociosGenerales Preferenciales
Acceso con carnet
$50.000
Jubilados (General)
Acceso con carnet
$25.000
Menores (hasta 11 años / Seguro)
Acceso con carnet
$12.500
Platea Preferencial Baja
$50.000
$100.000
Platea Preferencial Alta
$35.000
$85.000
Plateas Laterales (Baja y Alta)
$30.000 / $35.000
$80.000
Platea Redonda
$25.000 / $30.000
$75.000
Accesos y troncales de ingreso al estadio
Para facilitar el mapa de circulación en la zona de la Avenida, la dirigencia y las fuerzas de seguridad establecieron los siguientes ingresos:
Populares (Socios y No Socios): Cándido Pujato y Avenida López y Planes.
Platea Redonda y Sudoeste: Avenida Perón y Bulevar Pellegrini.
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Plateas Sudeste, Altas, Preferencial, Palcos y Codo de Damas: Bulevar Pellegrini y Avenida López y Planes.
Personas con discapacidad:
Discapacidad motriz: Portón Nº 9 sobre Bulevar Pellegrini (Platea Redonda, cupos limitados).
Otras discapacidades: Portón Nº 7 sobre calle Cándido Pujato.