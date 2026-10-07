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El posible día en el que Unión visitaría a Deportivo Riestra

Si bien este viernes el Tate recibe a Defensa y Justicia por la 13ª fecha visitará al Malevo y existe una tentativa fecha para ese partido

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 12:12hs
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Unión podría visitar a Deportivo Riestra el lunes 19 en el horario de la siesta.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión podría visitar a Deportivo Riestra el lunes 19 en el horario de la siesta.

Este viernes desde las 21.45, Unión recibirá a Defensa y Justicia por la 12ª fecha del Torneo Clausura. Pero luego el Tate jugará en condición de visitante ante Deportivo Riestra.

La posible fecha para visitar a Deportivo Riestra

Y si bien resta la confirmación, comenzó a especularse con la chance de que el partido entre Unión y Deportivo Riestra se dispute el lunes 19 de octubre en horas de la siesta.

Si esto finalmente se confirma, el Tate tendrá diez días entre un partido y otro. Recordando que recibirá al Halcón de Varela con siete días de descanso, ya que viene de enfrentar a Boca el viernes 2.

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Y anteriormente, del partido que jugó con Independiente al que enfrentó al Xeneize habían pasado 13 días, en esta ocasión por el parate que se había dado en fecha FIFA.

Así las cosas, luego de un arranque de campeonato con muchos partidos en pocos días, si se confirma la fecha ante Deportivo Riestra, el Tate estará jugando cuatro cotejos en exactamente un mes.

Unión Deportivo Riestra día
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